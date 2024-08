El objetivo de este bazar será impulsar a los negocios de los emprendedores graduados de la incubadora de negocios Emprendamos Juntos, dando a conocer sus productos y servicios al público.

La primera edición del bazar de Emprendamos Juntos fue realizada en Salón de Eventos Malay en junio de 2023, y contó con casi 70 marcas locales, desde entonces dijo la directora de la incubadora Emprendamos Juntos, siempre se han buscado espacios para los emprendedores.

“Conseguimos una vez más el poder tener un espacio para un bazar con ustedes como emprendedores, un bazar en una sede que yo creo que todas se dedican en el tema de apoyar al emprendedor o como un emprendedor mismo, siempre buscamos un espacio como es el Parque Ciudades Hermanas”, dio a conocer Hernández Fierro a los emprendedores.

“Hemos tenido en algunas de las ediciones pasadas, fácilmente más de 600 o 700 personas visitando el bazar, no he escuchado una sola persona de los emprendedores que diga que no le fue bien en un evento en Ciudades Hermanas”, destacó.

La actividad de los emprendedores se llevará a cabo el próximo domingo 18 de agosto, en el Parque de las Ciudades Hermanas, de las 17:00 a las 22:00 horas y será un ambiente 100 por ciento familiar.