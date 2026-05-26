Realizarán mesas de trabajo para revisar cobros excesivos de luz en Mazatlán: secretario del Ayuntamiento

La Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Gobierno Municipal realizarán mesas de trabajo para revisar los casos donde los usuarios de Mazatlán denuncian cobros excesivos en el consumo de energía eléctrica, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Vamos a estar nosotros elaborando las mesas de trabajo que aquí las estamos planteando con los encargados de Profeco, CFE y nosotros mediando porque finalmente es con nosotros con quien viene la gente, entonces nosotros lo que vamos a hacer es canalizar y que se les dé la atención”, dijo en entrevista.

“¿Por qué lo vamos a hacer a través de Profeco?, para que inicie el folio porque cuando una vez que se interpone ante Profeco una denuncia pues ya hay la protección del usuario de que no tienen que cobrar mientras hay el proceso de revisión y todo, esa es la manera correcta y que Profeco nos ha venido acompañando”.

Precisó que se quedó con el Superintendente de la CFE en Mazatlán, Víctor Manuel Morachis Machado, verse en la presente semana.

“Quizá mañana nos podamos reunir con él para (la revisión), a mi me trajo Profeco todos los que les tomó la denuncia, estuvo presentando la demanda con ellos para entonces ya sentarnos a platicar, ya me los entregó Profeco (los casos), ya estamos en posibilidades mañana de reunirnos con la Comisión Federal de Electricidad que nos pongan ellos para iniciar las mesas de trabajo y ver la dinámica de cómo vamos a atender a la gente en sus procesos, en sus demandas, que es lo que pedían”, añadió.

“A mí me trajeron como 60, pero de esas unas 20 realmente son del problema”.

Dijo que esos 60 casos que le pasó la Profeco son del municipio de Mazatlán, pero la Profeco también ha atendido a usuarios de otros municipios del sur del Estado, principalmente del Rosario.

También dijo que se contempla invitar a esas mesas de trabajo a usuarios que han denunciado cobros de tarifas excesivas.

En las últimas semanas decenas de usuarios han realizado manifestaciones frente a las instalaciones de la CFE, del Sistema de Administración Tributaria y del Ayuntamiento de Mazatlán en contra de lo que consideran cobros excesivos del consumo de energía eléctrica y para exigir tarifas justas.