Realizarán revisiones en tiendas Waldo’s de Mazatlán tras incendio en Hermosillo

Tras el incendio de una de estas tiendas en Hermosillo, Sonora, el pasado 1 de noviembre, que dejó 23 personas muertas y cerca de 10 lesionadas, en Mazatlán se harán revisiones en las tiendas Waldo’s para verificar que cumplan con las disposiciones de seguridad que deben cumplir, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Por supuesto sí, Protección Civil siempre está atento a cualquier situación en nuestro municipio de estar dando la actualización, de que todos los establecimientos sigan las reglas que se deben de seguir para protección de la gente, protección de los ciudadanos, recuerden que aquí en Mazatlán hace muchos años también pasó en un Waldo’s”, añadió.

“Entonces ha habido casos desgraciadamente de cosas que pasan así como pasó en Hermosillo, nuestra solidaridad para ellos y nosotros también tomaremos cartas en el asunto de estar siempre vigilantes y siendo previsores ante cualquier situación de ésta”.

Agregó que personal de Protección Civil siempre está haciendo revisiones en los diferentes establecimientos como tiendas comerciales, plazas, restaurantes para verificar que se cumplan todas las reglas correspondientes y actualizándolas para evitar ese tipo de tragedias.

“Entonces habría que darles esa información de que sigan las reglas y de que se lleven los protocolos establecidos que deben de seguir”, reiteró la Presidenta Municipal.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, el 4 de julio y el 7 de noviembre del 2011 se registraron incendios en tiendas Waldo’s en Mazatlán, que dejaron miles de pesos en daños materiales.