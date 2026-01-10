$!Reanuda Jumapam las jornadas de limpieza con una nueva ‘manita de gato’ al Parque Ángel Flores

Personal de la Junta Municipal se reunió en la plazuela del Parque Ángel Flores para librarla de basura y otros residuos, además de hacer algunos trabajos de pintura y mantenimiento en la zona.
Siendo uno de los pioneros en este tipo de actividades ambientalistas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) reanudó este sábado las jornadas de limpieza en las calles del puerto, con el Parque Ángel Flores como el epicentro para una mañana de aseo y mantenimiento.
Como parte del programa “Mazatlán te quiero limpio”, personal de Jumapam y algunos voluntarios se sumaron para abrir 2026 librando a la llamada “Plazuela del burro” de basura, residuos u otros desechos que invaden el parque y generan contaminación.
Entre los recolectado se pudieron encontrar botellas plásticas, envolturas de papel y demás residuos que fueron colocados en bolsas negras. Asimismo, se realizó un cortado del césped en la zona y limpieza con escobas sobre el camino del parque, para levantar todas las hojas viejas .
En tanto, también se llevó a cabo una pequeña rehabilitación en el área y pintura para las jardineras, barandales, banquetas y rampas de inválidos, las cuales terminaron relucientes para una mejor vista de los peatones y toda la gente que disfruta de la plazuela todos los días.
“Es la primer jornada de este año, la 17 en total, y es con el mismo sentido de concientizar acerca de que la basura no vaya a la calle y a su vez a la red; más que nada es conciencia para que cambiemos la cultura y al final la basura sea colocada en su lugar”, explicó Carlos Alberto Brito, Gerente de Operaciones de Jumapam.
“Yo creo que ahorita han de andar de 50 a 60 personas que nos acompañan, como gente del municipio, en este caso Obras Públicas, que viene también a hacer la labor que le toca aquí propiamente en el parque, en la Plaza del Ángel Flores”.
Brito López añadió que a lo largo de más de un año en la campaña sanitaria, han logrado hacer conciencia en la gente del puerto en el sentido que cada vez se puede ver menos basura regadas en los parques o colonias hasta donde llega el “Mazatlán te quiero limpio”.
“Yo siempre lo he dicho, el éxito de esta campaña no se mide con cuanta más basura se recolecte, sino que el éxito se va a medir cuando menos basura o cuando ya de plano no tenga sentido la jornada porque ya no haya que levantar. No se trata de que vengamos a juntar lo que la gente tira, sino al contrario, que la gente ya no tire basura”.