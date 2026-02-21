$!Reanudan camiones urbanos sus rutas completas tras apertura del puente vehicular de la Pérez Escobosa

MAZATLÁN._ Tras la reapertura total del paso vehicular superior de la avenida Óscar Pérez Escobosa, los camiones urbanos de la Alianza de Camiones de Mazatlán y de las Águilas del Pacífico reanudaron sus recorridos habituales, después de operar varios meses con rutas alternas por los trabajos de construcción.

Con la vialidad ya habilitada en el nuevo puente ubicado en la salida norte de Mazatlán, unidades como Hogar del Pescador y Venadillo ya circulan nuevamente sobre la estructura o por sus laterales, mientras que la ruta Puertas del Sol continúa dando vuelta por el Parque Lineal.

En tanto, los camiones de las rutas San Joaquín Sábalo y 20 de Noviembre, que anteriormente daban vuelta frente al Muralla, ahora avanzan directamente por el puente para girar a la izquierda sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa, retomando así sus trayectos originales.