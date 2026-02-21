$!Reanudan camiones urbanos sus rutas completas tras apertura del puente vehicular de la Pérez Escobosa

MAZATLÁN._ Tras la reapertura total del paso vehicular superior de la avenida Óscar Pérez Escobosa, los camiones urbanos de la Alianza de Camiones de Mazatlán y de las Águilas del Pacífico reanudaron sus recorridos habituales, después de operar varios meses con rutas alternas por los trabajos de construcción.
Con la vialidad ya habilitada en el nuevo puente ubicado en la salida norte de Mazatlán, unidades como Hogar del Pescador y Venadillo ya circulan nuevamente sobre la estructura o por sus laterales, mientras que la ruta Puertas del Sol continúa dando vuelta por el Parque Lineal.
En tanto, los camiones de las rutas San Joaquín Sábalo y 20 de Noviembre, que anteriormente daban vuelta frente al Muralla, ahora avanzan directamente por el puente para girar a la izquierda sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa, retomando así sus trayectos originales.
Por su parte, la ruta Prados del Sol mantiene como opción el retorno en la Plaza Acaya, buscando captar mayor pasaje de personas que vayan rumbo a la Marina, así como en espera de que concluyan los últimos detalles de la obra federal.
Durante el cierre parcial del puente, varias rutas optaron por acortar distancias o modificar recorridos con el fin de evitar el tráfico pesado, especialmente en la carretera Internacional México 15, donde se registran constantes embotellamientos en horarios pico.
Con la reapertura del paso vehicular y el regreso de los camiones urbanos a sus rutas completas, los usuarios podrán desplazarse de manera más ágil y fluida hacia la zona de la salida norte, recuperando los recorridos tradicionales previos al inicio de la construcción del puente.