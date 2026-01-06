$!Reanudan construcción en el paso superior vehicular al norte de Mazatlán

Luego de permanecer suspendida por casi dos semanas a causa de las fiestas decembrinas, esta semana se reanudaron los trabajos en la construcción del paso superior vehicular ubicado en la Carretera Internacional México 15 y el cruce de la Avenida Óscar Pérez Escobosa, obra que actualmente presenta un avance estimado por arriba del 70 por ciento.

Desde el pasado lunes, maquinaria pesada y cientos de trabajadores retomaron actividades para continuar dando forma a lo que será el puente, el cual tiene como principal objetivo mejorar la movilidad vial en la ciudad, especialmente para quienes ingresan y salen de Mazatlán por la zona norte.

En el sitio se observa que las labores avanzan tanto en la parte inferior como en la superior del paso vehicular.

En la zona baja las máquinas realizan trabajos de nivelación y compactación del terreno, además de la colocación de bloques laterales en ambos sentidos para delimitar la estructura del puente.