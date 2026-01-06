$!Reanudan construcción en el paso superior vehicular al norte de Mazatlán

Luego de permanecer suspendida por casi dos semanas a causa de las fiestas decembrinas, esta semana se reanudaron los trabajos en la construcción del paso superior vehicular ubicado en la Carretera Internacional México 15 y el cruce de la Avenida Óscar Pérez Escobosa, obra que actualmente presenta un avance estimado por arriba del 70 por ciento.
Desde el pasado lunes, maquinaria pesada y cientos de trabajadores retomaron actividades para continuar dando forma a lo que será el puente, el cual tiene como principal objetivo mejorar la movilidad vial en la ciudad, especialmente para quienes ingresan y salen de Mazatlán por la zona norte.
En el sitio se observa que las labores avanzan tanto en la parte inferior como en la superior del paso vehicular.
En la zona baja las máquinas realizan trabajos de nivelación y compactación del terreno, además de la colocación de bloques laterales en ambos sentidos para delimitar la estructura del puente.
Mientras que en la parte superior, los obreros se encuentran en el proceso de colado de lo que será la carpeta de rodamiento, así como en la construcción de los soportes laterales, donde se colocan maderas y varillas como preparación previa al vaciado del concreto.
A pesar de que los trabajos siguen en curso, el paso vehicular sobre la Avenida Pérez Escobosa no se encuentra completamente cerrado, por lo que los automovilistas pueden circular de acuerdo con las indicaciones del semáforo instalado en la zona.
No obstante, es notorio para quien cruza la zona que persiste el caos vial en el sentido de sur a norte, con largas filas de vehículos que se extienden desde el área del Club Muralla hasta el cruce de Pérez Escobosa y Parque Lineal, principalmente en horas pico como mañana y tarde.
A través de redes sociales, el Centro SICT Sinaloa ha informado que la obra registra un avance del 70 por ciento y ha requerido una inversión aproximada de 200 millones de pesos.
Hasta el momento, se han utilizado mil 264 toneladas de acero, 5 mil 605 metros cúbicos de concreto y un total de 88 trabes, entre otros materiales para la construcción del proyecto.