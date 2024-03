MAZATLÁN._ El ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres reapareció la mañana de este jueves en los pasillos del Ayuntamiento de Mazatlán, y declaró ante los medios que buscará ser candidato a una diputación local, para desde esa posición ir por el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Alcalde Édgar González Zataráin, y otros ‘traidores’, entre ellos la ex Oficial Mayor, Nayla Adilene Velarde Narváez.

“Me dió la mano y no sé la di y al final le dije ‘vengo por ti eh, no te he olvidado, vengo por ti, los traidores no caben en este mundo’”, mencionó el ex Alcalde.

“Vengo por él porque voy a ganar una posición y desde ahí voy a golpear al Gobernador, a él y a muchos que se lo merecen vamos mucha gente juntos y vamos a ganar mucho ‘morenismo’”, advirtió.

“Ahora huelo a los traidores”

Presumió que está experiencia en todo lo que giró en torno a su salida del cargo de presidencia en Mazatlán, le dió olfato para reconocer a los traidores.

Exhibió a algunos de ‘los traidores’ como el ex responsable de Bienestar Social, Tonatiuh Guerra Martinez y la ex Oficial Mayor, Nayla Adilene Velarde Narváez, quien se convirtió en una aliada del “Químico” en los manejos que hizo durante su gestión municipal y fue parte del Comité de Adquisiciones para la compra millonaria de las luminarias.

“Ahora huelo a los traidores, hay muchos, hicieron un equipo para traicionarme, Nayla, el de Bienestar Social, son varios, los contó él, tengo la grabación que la voy a sacar en su momento”.

El motivo de su presencia en el lugar desde donde despachó por más de 4 años, fue que acudió a realizar el pago de una carta de residencia, al parecer con la intención de usarla en su postulación a un cargo público, específicamente mencionó una diputación local.

“El Químico” Benítez Torres comentó que su interés en incursionar en la política de nueva cuenta se debe al querer ayudar a la gente.

“¿Por qué no me han metido a la cárcel?”

”La gente te ve a los ojos y sabe si dices la verdad o no, yo estoy diciendo la verdad, y ¿por qué no me han metido a la cárcel?, ya me hubieran metido si fuera culpable, porque no han podido, ni van a poder”, aseguró.

El ex Alcalde Afirmó que su situación legal, al estar vinculado a un proceso, no le impide aspirar a ser electo para un cargo público, ya que su sentencia de culpabilidad aún no ha sido dictada.

“La ley es muy clara, mientras no sea finiquitado esto no me pueden acusar de nada, el culpable es el Gobernador que permitió ampararse al empresario, pero ahí están 100 millones de pesos guardados”

Cabe señalar que a diferencia de su apariencia en el vídeo que grabó y se difundió el pasado, no se observa en su persona que gocé de mala salud, aunque explicó que su desaparición de los reflectores de la vida pública se debió a su salud y su apariencia.

“Perdí mucha fuerza, baje a 79 kilos, ahorita peso 93 (kilos) imagínense como estaba, me daba pena salir a la calle, porque tengo pena, no soy sinvergüenza como estos”, confesó.

Además no descartó que podría buscar la Gubernatura o la Presidencia en un futuro, pues dijo contar con el cariño de mucha gente y eso lo mantenía fortalecido.

El ex Alcalde no estuvo solo durante esta visita, a Benítez Torres no se le vió acompañado del séquito de trabajadoras que comúnmente lo escoltaban, en esta ocasión estuvo a su lado el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

“Yo soy testigo, que no mienta Édgar”

Al tocar el tema sobre las firmas en el contrato de las luminarias con la empresa Azteca Lighting, del cual el Alcalde acusó que la suya fue falsificada, Luis Guillermo Benítez dijo haber sido testigo del momento en el que González Zatarain plasmó su firma en dicho documento.

“Yo soy testigo, que no mienta, ahorita al salir me dice ‘después de todos los golpes que te he quitado’, me dice, cínico le dije y es la verdad”.

“Soy testigo de cuando firmó lo de las lámparas, pero el Gobernador lo apoyó para decir que no era cierto que era falsificada, yo soy testigo, eso sirve para traicionar, si no nunca tuviera un puesto”.

Sin embargo precisó que al no tener pruebas para demostrar su afirmación, lo único que puede hacer es exhibirlo públicamente y no ante la Fiscalía.

Así mismo, señaló que el mandatario estatal tiene el poder absoluto y controla los poderes, además de imponer las candidaturas.

“Ahorita trae al otro de candidato, imagínense nomás la vergüenza para la candidata a Senadora que subió, apoyó una Ley del Congreso en contra de los abusadores sexuales y tener que hacer campaña con uno a un lado”, arremetió.