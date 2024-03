MAZATLÁN._ Después de un año y cuatro meses que dejó el cargo de Alcalde de Mazatlán tras denuncias en su contra por presunto ejercicio indebido de la función pública, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres denunció a través de un video que es víctima de una terrible persecución política presuntamente por parte del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

”Amigas y amigos mazatlecos, me dirijo ante ti después de más de un año 4 meses que renuncié a la Presidencia Municipal de Mazatlán, hoy este video tiene como motivo el darte la cara, el explicarte qué pasó y por qué renuncie a la Presidencia, no cabe duda para la mayoría de la gente que he sido objeto de una terrible persecución política del hoy Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, añadió Benítez Torres.

”Pero se preguntarán por qué y a que se debe, yo te lo voy a decir, ésto inició cuando decidir levantar la mano para ser candidato por mi partido, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) a la Gubernatura de Sinaloa en el año 2021, inmediatamente Rocha y su cómplice Enrique Inzunza (ahora ex Secretario General de Gobierno) desencadenaron un plan maquiavélico para hacerme a un lado de la jugada y utilizando al Poder Judicial me querían hacer presunto causante de violencia de género contra la que fue Síndico Procuradora, pero qué sorpresa, cuando se da esta historia me quitan mis derechos políticos y en cuando lo nombran candidato a Gobernador me los regresan, ¿no les llama también la atención a ustedes este hecho?”.

Actualmente el también ex Secretario de Turismo en Sinaloa es procesado por seis contratos por la adquisición de manera directa de lámparas a la empresa Azteca Lighting por 600 millones de pesos sin licitar, así como por la compra de vehículos para rifarlos el Día de las Madres.

Benítez Torres añadió en el video que todos sabían que él había ganado la encuesta a la candidatura a Gobernador por Sinaloa por Morena, incluyendo el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la clase política y tuvo que volver a ser candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán que ganó tanto en la encuesta gracias al apoyo de la ciudadanía.

”Lo que quiero que quede claro es que en Sinaloa no existe la división de poderes, ellos fincan delitos a su antojo y son juez y parte, el Poder Judicial es utilizado para aniquilar, hacer pedazos a sus enemigos, pero principalmente a quien no se presta a sus corruptelas, lamentablemente eso es Sinaloa”, enfatizó Benítez Torres.

”Debo ser completamente sincero con ustedes, sí cometí un error que fue el acatar la instrucción del Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Mazatlán y hacer una adjudicación directa a las lámparas, este tipo de acciones se hacen en todos los gobiernos federales, estatales, municipales, pero esto era la oportunidad para fincarme un proceso judicial que me sacara de la Presidencia Municipal de Mazatlán, lo que sí es muy claro es que ésto era solo un pretexto para sacarme de la Alcaldía de Mazatlán, hacerme renunciar y tomar por asalto esta ciudad, ¿verdad señor Gobernador?, ahora soy una rata porque así me lo han querido hacer ver”.

Se preguntó que si se hubiera robado esos millones de pesos estuviera en este país.

”¡Ustedes creen que si yo me hubiera robado ese dinero les daría la cara, saldría sin preocupaciones? y no conforme con eso acabó con mi dignidad de padre, de hombre, de político quemándome un Sábado de Mal Humor, pero lo que no te han dicho es que nadie se ha robado esos millones de pesos, ahí están en un procedimiento administrativo de una fianza cuando se hacen ese tipo de compras”, continuó.

”Todo este tiempo mi salud se deterioró, es parte de mi afonía al hablar, sufrí como no tienen una idea, en médicos, medicamentos, hasta siquiatras tuve que visitar porque caí en una depresión profunda de la que gracias a Dios y a ustedes que me saludan en la calle ya salí, es por eso mi aparición en este momento para limpiar la dignidad de mi familia y la mía, repudio irme de este mundo dejando a mis hijos, a mis nietos sumidos en la vergüenza, tengo más de 70 años de vida, en esta etapa se vive un día a la vez y no permitiré que sigan pisoteando mi nombre y mi dignidad”.

Expresó que aquellos que algún día han sido señalados con mentiras, con calumnias entenderán la rabia que se siente cuando se les califica de esa manera sin que se tenga la culpa.

”Aquellos que algún día han sido señalados con mentiras, con calumnias entenderán la rabia que se siente cuando se te califica de esa manera sin que tengas la culpa y aquí está de vuelta el ‘Químico Benítez’ al que le quitaron todo, sí, todo, inclusive el miedo de enfrentarme al Gobernador, pero me voy a defender con todas mis fuerzas así exponga mi vida, pero ustedes se van a enterar qué clase de persona es la que gobierna en Sinaloa”, reiteró Benítez Torres.

”La decisión de creerme o no es solamente tuya y la respetaré de todo corazón, pero tengo el derecho a defenderme y darte la cara a ti que me apoyaste en el año 2018 y 2022, cosa que te agradezco muchísimo. Responsabilizo a Rubén Rocha Moya y a Enrique Inzunza de lo que pudiera sucederle a mi familia y a mi persona, y a ti un agradecimiento por darme tu confianza y tu tiempo”.