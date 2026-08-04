$!Rebosa alcantarilla en esquina del Palacio Municipal de Mazatlán

Al igual que en diferentes puntos de Mazatlán, el rebosamiento de aguas negras tras las fuertes lluvias recientes, también se registra en una alcantarilla ubicada entre las calles Ángel Flores y 5 de Mayo, en una esquina del Palacio Municipal. Dicho problema en pleno Centro de la Ciudad se presenta desde la semana anterior tras las fuertes precipitaciones pluviales que han caído en Mazatlán, pero continúa la tarde de este martes 4 de agosto.

Hasta el momento no se ha visto que personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán realice trabajos para resolver dicha problemática, pese a que ese punto es uno por donde circula diariamente la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, para llegar a su oficina en la Presidencia Municipal. También es un punto por donde circula gran cantidad de mazatlecos y turistas tanto nacionales como extranjeros, éstos últimos principalmente en los días de arribo de cruceros turísticos a este puerto.