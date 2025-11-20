$!Recauda el Gran Acuario Mazatlán fondos por la fauna silvestre

El Gran Acuario Mazatlán reafirmó su compromiso con la conservación y el bienestar animal a través del Hospital de Fauna, un espacio dedicado al rescate, atención y rehabilitación de la fauna silvestre regional atendiendo a más de 700 especies en los dos últimos años, que según cada caso han sido regresados a su hábitat natural y otros más fueron resguardados, dijo en su discurso de bienvenida Simón Norris, director ejecutivo. Y este esfuerzo de atender a la fauna silvestre por ser un hábitat marino de exhibición privado les representa un reto humano y financiero, pero que están dispuestos a seguir protegiéndoles y por este motivo piden el respaldo de la comunidad con esta cena beneficio y a las actividades que generarán posteriores.

Rafael Lizárraga Favela, director del Acuario Mazatlán pidió el apoyo para continuar con la misión que se propuso la empresa. “Con el apoyo que nos brinden, podremos garantizar que el hospital continúe su misión y pueda responder al creciente número de animales que requieren nuestra ayuda.” El director ejecutivo agradeció a todos los aportantes y aliados del Acuario y a los asistentes a la cena de beneficio del hospital de fauna que ha rescatado y albergado a más de 700 especies.

Agregó en su mensaje que conozcan la labor del cuidado del medio ambiente, que también brindar. “Para nosotros es muy importante que también se conozca la labor de rescate y cuidado de los animales el hospital de fauno nuestra misión no está completa si no logramos contribuir a emerger como una sociedad que ame y se reconozca como parte del mundo natural y ello pasa por el cuidado y el respeto de nuestro medio ambiente y de los animales”.

“Quiero además comentar que me da mucho gusto que nos acompañe Mary Palma, quién es la representante y directora ejecutiva de azcar, la asociación de zoológicos acuarios y criaderos de México que es la máxima autoridad en materia de los trabajos que hacemos los zoológicos y los acuarios ha sido un gran Aliado”. Este hospital con expertos a cargo brinda el servicio a organismos desde Escuinapa hasta Culiacán a cientos de especies que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en sus hábitat y alrededores.