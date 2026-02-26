Recaudación de Rentas en Mazatlán impulsa trámite de licencia permanente en Mazatlán

Mazatlán ofrece licencia permanente de pago único de 2 mil 323 pesos a automovilistas y motociclistas registrados en el padrón estatal.

El trámite inicia el 17 de marzo, disponible en línea o presencial, para evitar futuras renovaciones y filas.

La campaña informativa sobre la licencia permanente, se puso en Mazatlán.

Esta medida busca simplificar los trámites para automovilistas y motociclistas que ya forman parte del padrón de licencias del estado.

Naila Velarde Narváez, Recaudadora de Rentas de Mazatlán, indicó que esta oferta solo aplica para quienes ya están inscritos en el padrón de licencias de Sinaloa.

La modalidad excluye a nuevos conductores y al transporte público.

“Comentarles que es una licencia con un precio único de 2 mil 323 pesos. Es únicamente para automovilistas y motociclistas, todo el transporte público tendrán que quedarse con las licencias normales, con las cuales contaban”, expresó Velarde Narváez.

El trámite inicia el 17 de marzo, sin una fecha de conclusión establecida, por lo que se recomienda aprovechar el beneficio. La licencia permanente evita a los ciudadanos acudir a las oficinas de recaudación de rentas, vialidad y transporte cada dos o cuatro años para renovar el documento.

Explicó que en caso de robo, deterioro o pérdida del documento, la reposición tendrá un costo equivalente al 50 por ciento del total de la licencia.

Las licencias pueden adquirirse en las oficinas de Vialidad y Transporte, en las oficinas de Recaudación de Mazatlán que cuentan con personal de Vialidad y Transporte, y en los módulos de la Gran Plaza y San Joaquín.

También es posible tramitar la licencia en línea a través de Ciudadano Digital.

Indicó que los solicitantes tienen dos opciones para la entrega: recogerla en el módulo de Atención Ciudadana o solicitar el servicio de paquetería por 48 pesos para recibirla en su domicilio.

Los requisitos son contar con un registro previo en el padrón de licencias de Sinaloa, aclaró.

Personas de otros estados o quienes tramitan una licencia por primera vez, apuntó, no pueden acceder a la permanente, debiendo optar por las licencias de dos o cuatro años.

Además, se solicitará un manifiesto bajo protesta de decir verdad para asegurar que el solicitante no padece enfermedades mentales que impidan el manejo.

Para personas adultas, añadió, se requerirá un examen médico que demuestre su capacidad de conducir, dado que el documento es permanente.

Además, Velarde Narváez informó que la campaña “Ponte al Corriente”, dirigida a vehículos modelo 2018 y anteriores con adeudos, continúa vigente hasta el 31 de marzo.

Con un pago único de 6 mil pesos, dijo, los propietarios pueden regularizar su situación vehicular.

Para aquellos con vehículos modelo 2019 a 2025 que no pagaron el refrendo en tiempo y forma, y que ya generó accesorios como multas, recargos, honorarios y gastos, se pueden acercar a las oficinas de Recaudación para buscar opciones de apoyo.

Asimismo, continuó, los contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo para pagar el refrendo vehicular sin cargos adicionales.

La Recaudadora de Rentas invitó a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones en los últimos días del mes.

Velarde Narváez mencionó que en Ciudadano Digital se pueden realizar trámites como el refrendo vehicular, la solicitud de la licencia permanente y la solicitud de licencias normales de dos y cuatro años.

Aclaró que no se pueden realizar en línea trámites como altas de vehículos, cambios de propietario o bajas, ya que estos requieren la presentación física de documentación.