Con el propósito de recaudar fondos para apoyar a personas en situación vulnerable, el Club Rotario Mazatlán realizará la edición 31 de su Verbena Gastronómica Rotaria, el próximo domingo 22 de noviembre, en la Plazuela Zaragoza. Óscar Tirado, coordinador de la verbena, acompañado de Tsutomu Yoshii Yatabé, presidente del Club Rotario Mazatlán, y otros integrantes de la agrupación, dio a conocer los detalles de esta actividad que se desarrollará de las 12:00 a las 19:00 horas, con una amplia variedad de platillos y un ambiente musical para disfrutar en familia. “Es un trabajo que año tras año venimos haciendo, es un evento tradicional que la verdad aquí no se va, todo es para una buena causa”, dijo Óscar Tirado. En esta ocasión, uno de los principales objetivos de la recaudación será apoyar al CRIT Sinaloa con la adquisición de sillas de ruedas adaptadas para conformar un equipo de baloncesto infantil, integrado por cinco deportistas y su entrenador. “Lo que queremos es poner nuestro granito de arena, apoyar al CRIT con estas sillas y que se pueda conformar este equipo de baloncesto de niños con discapacidad”, dijo.

Los representantes del club explicaron que estas sillas tienen características especiales para la práctica deportiva y un costo aproximado de entre 17 mil y 20 mil pesos cada una, por lo que buscan reunir los recursos necesarios para concretar el proyecto. Destacaron que el CRIT Sinaloa atiende a niñas y niños con discapacidad y autismo, no solamente de la entidad, sino también de estados vecinos como Durango y Nayarit. Además, el equipo que se pretende integrar podrá representar a Sinaloa en competencias nacionales. Como parte de las acciones de asistencia, también se contempla responder a una solicitud de Cruz Roja Mazatlán para la donación de cinco sillas de ruedas convencionales. La verbena contará con puestos de carne asada, paella, cochito tatemado, tostadas, pozole, tamales y antojitos mexicanos, además de una oferta de gastronomía internacional preparada por jóvenes que participan en programas de intercambio de Rotary International, procedentes de países como Taiwán, Alemania, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Polonia. Los organizadores señalaron que la preventa de los primeros 2 mil carnets, con un costo de 100 pesos, ya fue superada, por lo que tuvieron que imprimir más boletos ante la respuesta de la ciudadanía. El carnet permitirá adquirir los alimentos mediante un sistema de boletos de diferentes denominaciones, que se utilizarán en los puestos para facilitar las compras y evitar el manejo de efectivo. Asimismo, habrá una subasta silenciosa con cortesías donadas por empresarios, hoteleros y establecimientos locales, entre ellas noches de hospedaje, servicios de spa y restaurantes. También se realizará una rifa de artículos y paquetes, con boletos de 20 pesos.