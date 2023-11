“Es un rechazo total a ese incremento, sobre todo porque es como si nosotros quisiéramos aumentarle a la gente el cobro de la descarga del drenaje cuando el drenaje está colapsado, o sea, es algo similar, cómo le incrementas el número de cobro de la caseta cuando la carretera (de cuota Mazatlán-Culiacán) está destrozada o está en malas condiciones, cuando es riesgosa, cuando no te ofrece seguridad y cuando cada vez va de mal en peor”, enfatizó González Zataráin.

“Es una situación crítica el tema carretero Mazatlán-Culiacán y algunos otros tramos incluso para el sur del estado que están en mal estado, pero sobre todo hablamos en referencia a esta que para nosotros significa mucho como puerto, como Gobierno por el tráfico que se tiene como destino turístico, afecta mucho por supuesto”.

Recordó que se aproxima la temporada de tránsito de paisanos o connacionales hacia sus lugares de origen, incluso de turistas estadounidenses o canadienses que vienen vía terrestre y comienzan ya a llegar a Mazatlán y es una forma mala de recibirlos a través de dicha carretera.

“En total desacuerdo, me parece incorrecto el incremento y no solamente me parece incorrecto, yo creo que hay que dejar muy claro y manifestar el repudio de lo que está pasando con este incremento”, continuó el Presidente Municipal.

“Este tema tiene que ver con las concesiones y esto se eleva al nivel del Senado y de la Cámara de Diputados federal, entonces hay que pedirle a los diputados, a los senadores que ayuden con ese tema, es un tema de las concesiones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que por supuesto tienen que regular esta parte, debe haber un convenio que obviamente no tenemos nosotros como Alcalde acceso a eso, pero sí los senadores, sí los diputados federales que pudieran decir vamos revisando el convenio si están cumpliendo con lo que le corresponde”.

En la Caseta de Peaje de Mesillas, Concordia, de la Supercarretera Mazatlán-Durango, personal de Capufe dijo no estar autorizado para emitir alguna información respecto a este tema de incremento a las tarifas de peaje.