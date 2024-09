Ante los hechos violentos y enfrentamientos que se han suscitado en Culiacán, Badiraguato, Elota y otras partes de Sinaloa, muchos de estos municipios decidieron tomar medidas de seguridad para proteger a sus habitantes, sin embargo, en Mazatlán el panorama se mantiene en calma y sin reportarse casos que deban alarmar a su gente, afirmó el Alcalde Édgar González Zatarain.

Señaló que el mismo Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había emitido un mensaje de que el Estado ya estaba sin incidentes, además de añadir qué la vida cotidiana en Mazatlán no sufrió alteraciones y todos los servicios están atendiendo como cualquier día, pues el peligro no llegó acá.

”Amaneció muy tranquilo el Estado, ese es el reporte que tengo, se reiniciaron las clases en las escuelas públicas de las zonas de conflicto, que es Culiacán; el Gobernador muy temprano mandó una información, y sobre todo hizo un recorrido, salió a caminar, pero prácticamente se siente tranquilo el ambiente, no hay ahorita nada por qué alertas”, dijo.

”Desconozco cómo se están manejando en otros lados, pero lo que sí les puedo decir, es que en el caso de Mazatlán todo está en orden, no hay nada que se haya suspendido, transporte, escuelas, todo sigue en igual, todo normal; las carreteras sin problemas y obviamente las actividades normales que tiene el municipio, no se ven trastocadas de ninguna forma este momento”.

Sobre si aumentarían los operativos de seguridad ante la violencia de los últimos días, mencionó que el Ejército realizan dichos movimientos normales, por lo que no afectarán el día a día de los mazatlecos, mientras que el Grito de Independencia del 15 de septiembre se realizará normalmente, invitando a los ciudadanos a asistir sin miedo.

”Ya está en marcha todo eso (operativos), son los protocolos normales que sigue la Sedena, la Guardia Nacional con los patrullajes que ellos hacen, etcétera; entonces, cuando hay un hecho como el que sucedió ayer, provocan que se tomen medidas, no solamente en Mazatlán sino en todos los lugares del Estado, se refuercen las principales ciudades y obviamente es un operativo que ellos traen comúnmente, pero nada qué nos saque del ritmo normal que trae la ciudad”.

”Hasta el momento no tenemos riesgo para el 15, no hay un hecho que nos marque una situación peligrosa en principio; digo hasta el momento porque nunca sabemos que pase más adelante, pero sí, siguen las cosas en orden, la gente puede venir al grito como siempre, todo sigue en pie; falta todavía 4-5 días, pero hoy puedo decir que está todo bien”.







Acudirán a la Policía Cibernética para frenar noticias falsas

El Alcalde habló sobre reportes en redes sociales que alertaban a la gente de no salir de sus casas por la violencia, algo que califica como noticias falsas que solo tratan de alarmar a la situación sin fundamento, por lo que hicieron una denuncia con el Ejército y la Policía Cibernética para terminar con las páginas que lancen publicaciones falsas sobre violencia.

”No tienen porqué tener miedo; en estos casos no hay que hacer caso a esas publicaciones, de hecho reportamos esa publicación, pedí que la reportaran con la Policías Cibernético y el Ejército, ya que han salido sin tener elementos, sin definir en base a que están dando una noticia que incluso la autoridad no ha confirmado; es algo que puede generar problemas y obviamente poner en crisis a la ciudadanía, porque la gente no sabe y a veces le hace caso a lo que ve en redes sociales”.

”Hay que ver de dónde viene la información, porque son ese tipo de páginas qué acostumbran tirar la piedra y esconder la mano, pero que no dan la cara; sabemos que sí se puede formar la investigación a través de la policía Cibernética y que el propio ejército debiera actuar en ese sentido; yo hoy le estoy pasando el dato al ejército para que investigue a esa página y a todas las que suben información de este tipo, que lo único que saben es mentir. No pueden estar tratando de meter terror, tratando de producir psicosis a la gente porque eso también es delito”.







Mazatlán corre como cualquier día

González Zataráin aseguró que todos los servicios de transporte, carga, entrega, así como los de turismo y comerciales, trabajaron normal durante el martes y no cerraron por incidentes que ocurrieron demasiado lejos de la ciudad porteña.

”No hay cancelaciones de nada hasta el momento, todo sigue orden, los cruceros, los vuelos siguen llegando normal, al contrario, nos comentaron que van a llegar dos vuelos más, entonces, el tráfico de mercancía, de vehículos sigue llegando, ni tampoco para el desarrollo de construcción. A diferencia de lo que vimos ayer en Culiacán, hoy vemos acá que todos los comercios están abiertos, restaurantes, hoteles, plazas comerciales, etcétera, no hay peligro”.