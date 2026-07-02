Rechaza Ayuntamiento de Mazatlán efectos de clausura por Profepa y afirma tener respaldo judicial

Ante la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al basurón municipal, el Ayuntamiento de Mazatlán analizará las acciones legales para seguir trabajando en este espacio, al considerar que existe un amparo que permite mantener la operación del sitio.

La Alcaldesa provisional del puerto, Minerva Osuna Zavala, informó que sostendrá una reunión con el área jurídica del Gobierno Municipal para revisar la documentación relacionada con el caso y formalizar la notificación a la autoridad federal sobre la existencia de dicho recurso legal.

“Yo ahorita tengo una cita con el licenciado de jurídico, para ver los documentos que íbamos a firmar, porque si tenemos un amparo, yo no sé por qué pusieron esa lona de clausurado, pues si tenemos el amparo que nos permite seguir trabajando”, expresó.

Osuna Zavala manifestó su sorpresa por la colocación de los sellos de clausura en el acceso principal del basurón, al señalar que el Ayuntamiento cuenta con una resolución judicial que le brinda protección para continuar con las actividades en el lugar.

“La verdad que me extrañó mucho esa lona que la pusieran, pero sí me citaron ahorita temprano para leer los documentos, son dos, y firmarlos para decirle a la Profepa que tenemos ese amparo que nos protege”, declaró.

La Alcaldesa señaló que el amparo fue concedido el pasado 25 de junio, fecha a partir de la cual, afirmó, el Municipio quedó protegido por dicha resolución, aunque admitió no recordar al momento la fecha de vigencia específica del recurso.

“El documento es del 25 de junio, pero la fecha (de vigencia) no la recuerdo, pero el 25 de junio decía que a partir de ese día ya teníamos esa protección del amparo”, expresó.

La declaración ocurre luego de que Profepa colocó sellos de clausura en el basurón municipal el miércoles 1 de julio, medida que ha generado incertidumbre sobre la operación del sitio y el manejo de los residuos sólidos en el municipio.

Mientras tanto, el Gobierno Municipal mantiene la postura de que la resolución judicial vigente le permite continuar con las actividades relacionadas con la disposición de residuos, en tanto se resuelve el conflicto legal con la autoridad ambiental federal.