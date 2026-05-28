Rechaza Cabildo citar al director de Cultura de Mazatlán para que rinda informe detallado de las finanzas del Carnaval 2026

El Cabildo de Mazatlán rechazó por mayoría de 11 votos citar a comparecer ante el pleno al director general del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García, para que rinda un informe detallado de los estados financieros, operativos, de planeación y ejecución del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

“Someto a la consideración de este honorable cuerpo edilicio los siguientes puntos: primero, el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, apruebe y ordene la comparecencia del titular del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán ante el pleno de este Cabildo para que rinda un informe detallado respecto a los resultados financieros, operativos, de planeación y ejecución del Carnaval internacional de Mazatlán 2026”, manifestó el Regidor por Morena Guinani Gamaliel González Zataráin al presentar este punto de acuerdo.

“Segundo: se cite al funcionario en mención para que comparezca en un plazo de 10 días o en sesión ordinaria o extraordinaria programada para ese efecto con el objetivo de que presente, explique y desarrolle un informe detallado sobre los resultados del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026”.

En la sesión ordinaria de Cabildo realizada a las 10:00 horas de este jueves 28 de mayo y ante los integrantes del Cabildo pidió que dicho informe contemplara de manera desglosada el Presupuesto de Ingresos y Egresos ejercidos tanto de aportaciones estatales y municipales desglosando entre otros, los contratos de artistas, logística, carros alegóricos, Combate Naval y seguridad.

“(También debería contar con informes de) ingresos obtenidos por concepto de taquilla, donaciones, concesiones, eventos oficiales, permisos concedidos, patrocinios y aportaciones comerciales, resultado de afluencia y evaluación operativa del evento”, continuó.

“Tercero: Notifíquesele el presente acuerdo al C. Óscar García Osuna, director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para su conocimiento y debido cumplimiento, requiriendo que remita la información documental de soporte a todas y todos los integrantes de este cuerpo edilicio con al menos 48 horas de anticipación a la fecha de la comparecencia para el análisis previo de la sesión”.

El propio Regidor les dijo a los integrantes del Cabildo que la decisión a tomar no es un asunto de simpatías ni de conveniencia de grupo o coyunturas políticas y acudir al voto en la Sala de Cabildo es la máxima expresión del mandato que les confirió la ciudadanía y que protestaron cumplir y hacer cumplir el día que se les tomó protesta y emitir el voto ya sea a favor o en contra es parte fundamental de la responsabilidad legal sustentada en la legalidad correspondiente que los faculta para vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y el correcto funcionamiento de la administración pública.

“Soy plenamente consciente de que al final tal vez el sentido de la votación no favorezca la postura que hoy planteo, como lo he dicho en anteriores intervenciones, esto es parte de la democracia y de la pluralidad de este cuerpo edilicio, sin embargo, mi expectativa y mi exhorto más respetuoso, pero firme a este Cabildo, es que el voto de cada uno de ustedes se emita de manera libre, técnica, concienzuda, esperando que esta decisión no sea inducida por presiones externas ni quede sometida a juicios de valor personal y prejuicios que ameriten la objetividad que nuestro cargo exige, que sea la ley, el orden institucional y el bienestar de Mazatlán lo que guíe el sentido de nuestro voto”, reiteró.

Y efectivamente, 11 integrantes del Cabildo votaron en contra de citar a comparecer ante el pleno del Cabildo al director general del Instituto en mención, incluyendo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, y nada más hubo tres votos a favor de dicha comparecencia.

De carácter informativo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, y la Regidora por Morena, Alina Quintero Morales, manifestaron que dicha información se ha ido dando en las reuniones del Consejo de Administración del Instituto en mención y el director general solicitó una prórroga para junio para presentar completos los informes del Carnaval 2026.

“El director director del Instituto Municipal de Cultura tiene la obligación de rendir informes periódicos ante el Consejo de Administración de dicha entidad, en este Cabildo se encuentran siete integrantes de ese Consejo y un servidor como integrantes de los que estamos aquí y decirles que tan como lo menciona esta disposición de motivos se han venido desarrollando los informes, se han venido presentando conforme lo establece ese organismo, como lo establece su decreto de creación”, dijo Ríos Pérez.

“Y nada más lo que se pide, pues hay que hablar con todas las aristas y la verdad, es que en el último informe nos lo presentaron a todos y ahí mismo se expuso una prórroga que pedía el director para unos ajustes que tenían que ver con los patrocinios y se le aprobó por mayoría y toca ya el 11 de junio que sería la reunión donde el mismo director que lo expuso y solicitó esa prórroga lo va cumplir”.

La Regidora por el PRI Maribel Collet Morán precisó que en la más reciente reunión del Consejo de Administración de dicho instituto su voto no fue a favor de ninguno de los estados financieros que ahí se presentaron porque nuevamente trae un desfasamiento en tiempos y por encima de la función que se desempeña del Consejo no tiene más que hacerse valer lo que el reglamento mandata de que es a final de cuentas es el Cabildo en pleno el que tiene la autoridad de convocar a los y a las funcionarios públicos municipales a comparecer.