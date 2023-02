MAZATLÁN._ De manera unánime el Cabildo de Mazatlán aprobó emitir un pronunciamiento para rechazar de manera rotunda el incremento de las tarifas en las casetas de peaje de todo el país.

Y es que el incremento de dichas tarifas de entre un 30 a un 40 por ciento no nada más se registró en la Autopista del Pacífico Mazatlán-Culiacán, sino también hay reportes de que ocurrió lo mismo en las del sur de Sinaloa, en Nayarit y en otras partes de la República Mexicana.

“Me parece muy correcta la opinión de poderla someter a consideración y que de manera conjunta, así con ese título, a menos de que ustedes lo consideren de otra forma, que aprobemos un rotundo rechazo al incremento de las tarifas en las casetas de peaje de todo el país y pos supuesto de Sinaloa en especial”, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin momentos antes de someter a votación dicha propuesta aprobada por unanimidad.

Momentos antes el Regidor panista Martín Pérez Torres presentó una propuesta de posicionamiento en la que recordó que esta semana fue un atraco el que hizo la empresa que tiene concesionadas las casetas.

“Elevar el 40 por ciento en las tarifas es una estafa porque ni tan siquiera la Maxipista Mazatlán - Culiacán o Culiacán- Mazatlán está en buenas condiciones, está en pésimas condiciones como para que le hayan hecho ese incremento, pero me refiero a las familias porque ellos son quienes van a pagar, ellos son quienes van a batallar”, expuso Pérez Torres en la sesión ordinaria 31 de Cabildo.

Recordó que con conocimiento de causa seguramente a varios de los presentes han llegado personas a pedirles apoyo para trasladarse a atenciones médicas a Culiacán, algunos van en sus carros que con dificultades adquirieron y con el incremento de las tarifas en las casetas de cobro se les dificultará seguir viajando.

“Mi propuesta en este posicionamiento es que hagamos un pronunciamiento, ya lo hizo el Gobernador (del estado, Rubén Rocha Moya), ya lo hicieron diputados en el Congreso del Estado, ya lo hicieron senadoras y senadores de diferentes colores, ya escuché una declaración del Presidente también, pero no solamente en la historia de las familias que menos tienen impacta el incremento de las casetas”, continuó.

“Yo hablo de la de Mazatlán, pero acabo de ver que también las del sur, las de Nayarit se incrementaron, pero en particular hablo de las de Mazatlán porque es la que atañe a mi municipio”.

Ante este diario se dio a conocer que en la Caseta de El Vainillo, del Libramiento Mazatlán, también se registró un incremento del 40 por ciento y se ejemplificó que un vehículo que antes de la presente semana pagaba 54 pesos de peaje ahora tiene que pagar 76 pesos.

Mientras que en la caseta de cobro de El Rosario antes una unidad que pagaba 216 pesos ahora paga 280 pesos, un aumento de cerca del 29 por ciento.

Ante el incremento de las tarifas de peaje en Sinaloa, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Fernando Valdez Solano, manifestó su apoyo al Gobernador que se pronunció en contra de dichas tarifas y propuso un frente para luchar para que el incremento no sea mayor al 7.82 por ciento, de acuerdo con la SICT.

“En Nayarit pasó lo mismo, quisieron sorprender, allá fue el 30 por ciento, pero aquí fue el 40 por ciento, incluso la del Libramiento Mazatlán también aumentó, primero habíamos pensado que era la de Mármol y la de Costa Rica, pero también la del Libramiento, es algo que quieren sorprender”, continuó Valdez Solano en entrevista por separado.

“Yo no creo que prospere porque de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el incremento es el 7.82 por ciento, que tampoco estamos de acuerdo, pero es lo más justo porque el incremento del 40 por ciento es casi cinco veces la inflación, entonces no se puede”.

Por ello dijo que se van a inconformar y sugirió la formación de un frente para que baje dicho incremento del 40 por ciento al 7.82 por ciento como lo dio a conocer la SICT.

“En primer lugar pretendemos nosotros hacer un frente estatal, si ésto de va más allá podría ser un frente regional, pero yo creo que lo que nos interesa resolver está aquí y en eso estamos trabajando”, reiteró el dirigente de la Coparmex en Mazatlán.

En tanto que el vicepresidente Regional Pacífico Centro-Norte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que comprende Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, José Luis Orozco Luquen, dijo que en esta extensión territorial se está batallando en Tepic, por el incremento hasta en un 40 por ciento en el incremento de las tarifas de peaje.

“Aumentaron un 40 por ciento de manera abrupta y eso termina lastimando el bolsillo de los consumidores finales porque va a encarecer todos los productos”, continuó Orozco Luquen, “totalmente estamos en desacuerdo (con este incremento), estamos tocando el tema ya regional, incluso el Gobernador de Nayarit ya se pronunció en contra, el Gobernador de Sinaloa se pronunció en contra”.

“Y no hay como hacer un bloque, por qué, porque lo que nos están dando es que no corresponde el precio que nos están cobrando al servicio que nos los están dando, una caseta está en 470 pesos, aumentó más de 100 pesos una caseta de un sólo jalón, es un carro particular, imagínense ya un transporte de mercancías se traslada al consumidor final (el aumento del peaje)”