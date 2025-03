Rechaza INAH 11 proyectos por arriesgar el patrimonio de la humanidad de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante el boom constructivo que registra la zona del Centro Histórico de Mazatlán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia rechazó 11 proyectos para evitar se destruya, señaló Servando Rojas Quintero, director del centro INAH de Sinaloa.

“Cuando a un proyecto se les niega la autorización y se les dice porqué, en el último año tenemos unos 10 a 11 proyectos que han sido rechazados por no permitir que se destruya el centro histórico”, expresó.

Dijo que en Mazatlán se ha conservado el Centro Histórico, gracias a que el crecimiento se dio en zonas de playa, pero en los 90 se empezó a intervenir el área del Centro Histórico.

“Actualmente experimentamos un boom constructivo, dónde te llegan y te dicen yo compré este edificio y para que sea rentable tengo que construir uno de 4 niveles, lo cual no es posible”.

“Se vino el boom constructivo con proyectos de torres de varios niveles que se han dado para atrás porque no son compatibles”, justificó.

Aclaró que ha tenido algunas discusiones, porque se les cuestiona el porqué no interviene la autoridad municipal y arregla algunas de las 15 fincas abandonadas, pero que al ser propiedad privada, sólo es obligación de los propietarios.

En el tema de cómo regula cada proyecto de construcción, agregó que debe existir la compatibilidad de la dinámica económica con la del Centro Histórico y en este sentido se ha generado la discusión actual entre inversionistas y el INAH.

Todos los proyectos que se quieran hacer en el Centro Histórico, así sean cascarones o edificios modernos, reiteró deben ser autorizados por el Instituto porque la imagen, debe tener armonía con la zona de monumentos.

“En un edificio moderno la imagen debe ser compatible con la zona del monumento. Pero se busca recuperar vestigios, incluyendo la fachada sin opción para derribarlo. En todo, privilegiando que no sea un riesgo para los demás edificios o fincas”, abundó.

Sobre los ajustes que hagan a los reglamentos estatales y municipales para el trabajo de otras instancias, deben apegarse a la legislación federal y ahí en la zona de monumentos sólo debe hacer el Instituto nacional de Antropología e Historia.

Actualmente, dijo que el área histórica debe seguir conservada y por eso no debe abrirse porque ocurriría lo mismo que en Culiacán.

Ante la queja de que hay proyectos de inversión en algunas fincas abandonadas que no avanzan porque el Instituto no se los permite, contestó que se debe a que no se tiene idea de como trabajar en una zona de monumentos históricos.

“Es como si tú a un médico general lo metes a trabajar en una operación de corazón abierto. ¿Qué va a hacer si no tienes las herramientas ni conocimientos para hacerla?, entonces por eso tenemos que dar talleres.

Sin embargo, aprovecharán la buena relación con el ayuntamiento de Mazatlán para impartir talleres sobre la normatividad que rige el buen estado del Centro histórico.

De quienes otorgan los permisos de construcción como la dirección de planeación municipal para nuevos proyectos, admitió que sí tienen conocimientos de los procedimientos a que se deben apegar para emitirlos.