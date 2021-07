Rechaza Quirino responder si participará o no en consulta para enjuiciar a ex presidentes de México

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel rechazó responder si participará o no en la consulta popular promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de agosto, para enjuiciar o no a los ex Presidentes de México.

Abordado sobre el tema, el funcionario estatal dijo que ya que se conozcan los “detalles y reglas” considerará o no participar en el proceso.

“Cuando se conozcan todos los detalles y reglas veremos, todavía no se hace la convocatoria”, manifestó Ordaz Coppel.

-¿Sí participaría?, le preguntó un periodista.

“Ya veremos”.

El ejercicio empujado por AMLO es preguntarle a la población, si desean o no enjuiciar a los últimos 5 ex mandatarios por posibles delitos cometidos durante sus administraciones públicas, entre ellos Enrique Peña Nieto, con quien el Gobernador sostuvo encuentros oficiales y no oficiales durante los primeros años de su administración.

El ejercicio que ya fue aprobado será operado por el Instituto Nacional Electoral.