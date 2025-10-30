Rechaza vicerrector de la UAS que sea amañada consulta que realizará este viernes el Suntuas Único

La consulta que realizará este viernes el Sindicato Único de la Universidad Autónoma de Sinaloa en toda la entidad no está amañada y se socializó por parte de las autoridades sindicales, dijo el vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez.

“Ellos mencionan que el día de mañana viernes hay una consulta la cual es amañada, consulta la cual ha sido socializada por parte de las autoridades sindicales, en las cuales todos los trabajadores activos y jubilados de esta Universidad que tengan sus derechos sindicales activos tendrán de manera libre, directa y secreta emitir su voto a favor o en contra de lo que es la propuesta sindical en la actualización del Contrato Colectivo de Trabajo en este 2025”, añadió Tostado Ramírez.

“Es un ejercicio libre, democrático, transparente que va ser atendido en cada una de las mesas de votación por los delegados que fueron acreditados por el Centro Federal del Trabajo, este órgano externos totalmente de la Universidad, es un órgano que va vigilar y supervisar el día de mañana el desarrollo de esta actividad, lo cual garantiza la legalidad, la transparencia de este proceso de consulta para la actualización del Contrato Colectivo”.

Integrantes del Frente Único en Defensa de los Trabajadores Activos y Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa dijeron en conferencia de prensa previo a iniciar un plantón frente a dicha Vicerrectoría, que no van a participar este 31 de octubre en la consulta que realiza el Suntuas Único (de las secciones de Académicos y Administrativos) por considerar que se hace de manera arbitraria, ilegal y porque con total impunidad quiere imponerse para cercenar los puntos torales del Contrato Colectivo de Trabajo.

“Casualmente los mismos puntos que la patronal desea cambiar e implementar en su lesiva reingeniería y es completamente ilegal puesto que no realizaron asambleas informativas, foros de opinión, reunión del Consejo General de Delegados tal y como lo marca el Estatuto Sindical”, expusieron momentos antes quienes se oponen a la consulta de este viernes.

Tostado Ramírez también dijo que a los universitarios se les da la oportunidad, la libre manifestación de ideas, de poner cualquier tipo de opinión al respecto y la misma Constitución Política del País lo establece en sus artículos sexto y séptimo la libertad de manifestación.

“Obviamente siempre invitándolos, incluso los mismos artículos lo señalan, a las limitantes de no violentar el orden público, en este caso aquí al interior de la institución, nuestra actividad sustantiva tiene que ver con el desarrollo de las actividades académicas, científicas, de desarrollo integral como lo es la cultura y el deporte, sobre todo hoy que tenemos actividades culturales en el marco del Día de Muertos”, reiteró.

“Invitarlos también a que prevalezca el respeto, que no atenten contra la moral, que no inciten a temas de violencia y que el desarrollo de esta libre manifestación de ideas se haga en apego a estos lineamientos”.

Expresó que la reingeniería integral abarca varios aspectos, el primero era aprobar lo que era la consulta el pasado 10 de octubre donde más del 80 por ciento del padrón de votantes participó a nivel Estado y de los que participaron el 90 por ciento refrendó o manifestó el apoyo para esta reingeniería integral, los aspectos académicos, administrativos ya están en ejecución, seguramente se van a ver las aprobaciones en el Consejo Universitario.

“Y lo que implica al rubro normativo es mañana viernes, donde es una etapa más dentro de esta reingeniería integral donde se someterá a la base sindical, tanto trabajadores docentes como administrativos para que voten a favor o no de esta actualización a ciertas cláusulas del Contrato Colectivo, si la mayoría, el 50 más uno dice que sí se aprueba se aprueba, si dicen que no no se aprueba, para que tenga legitimidad tiene que haber esa participación mínima del 50 por ciento”.

La votación está contemplada para llevarse a cabo de las 8:00 a las 17:00 horas para que después de la misma se realice el conteo de los votos y se obtenga el resultado de la misma, se dio a conocer.