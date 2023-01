Rechazan comerciantes carril preferencial para transporte público en Mazatlán

“Primero, no hay nada alrededor donde te puedas estacionar, dónde vamos a parar las unidades que tengan que cargar-descargar o los clientes que van a llegar, porque no te puedes parar cinco minutos porque vas a obstaculizar la parada de los camiones. Yo creo que tiene que analizar bien la autoridad, de manera que le den oportunidad a los transportistas, pero sin afectar a los intereses del comercio organizado”, expresó Melesio Gaxiola Zamora, uno de los afectados.

¿La gente del Ayuntamiento no han platicado con ustedes, socializado bien el proyecto?

“No socializó, nosotros no supimos nada, más que los organismos, y la verdad es que yo hablé con la cámara de comercio, que no están de acuerdo con esta actitud”.

Para el empresario y ex titular de Recaudación del Gobierno estatal, el que el carril preferencial llegue hasta la Gutiérrez Nájera es innecesario, dado que en la parte donde ellos tienen sus negocios no se genera como tal un congestionamiento vial.

“Para empezar, esta parte de aquí, no es un tapón de bloqueo, de embudo, no hay congestionamiento de tráfico, el congestionamiento empieza desde la universidad a la Lala, entonces ¿por qué aquí tienen que venir a afectar? Aquí nunca ha habido un problema de bloqueo, los camiones llegan perfectamente, no veo la necesidad de que tengan que afectar al comercio”, indicó.