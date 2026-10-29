Rechazan trabajadores jubilados de la UAS pretensión del Rector de recortarles 10 días de aguinaldo

Trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa rechazan la pretensión del Rector Jesús Madueña Molina de recortarles 10 días de aguinaldo de los 55 a que tienen derecho al año, así como afectaciones a sus demás prestaciones laborales.

“Tenemos que dar respuestas contundentes a las declaraciones que constantemente está haciendo el rector a la prensa, a las declaraciones que tienen que ver con lo que dijo recientemente de que iba a haber descuentos, que ya se habían acordado, descuentos a los trabajadores de confianza y jubilados, habló así en términos muy ambiguos”, expresó Francisco Javier Tapia Hernández, integrante del Frente de Defensa Laboral de los Trabajadores UAS Zona Sur.

“No dijo si jubilados administrativos o jubilados académicos, pero nosotros nos estamos poniendo el zapato antes de espinar porque sabemos que para allá va, o sea que nos quieren cercenar días, se habla de aproximadamente 10 días, de los 55 días que tenemos de aguinaldo nos van a cercenar 10”.

En conferencia de prensa este jueves por parte de integrantes de dicho frente y de quienes salieron de la Asociación de Jubilados de la UAS, agregó que no se puede esperar una cosa mejor de una persona que le robó a la UAS cerca de 600 millones de pesos.

“No podemos esperar otra cosa mejor de un tipo que le robó a la Universidad cerca de 600 millones de pesos y eso creo que es poco, son las cifras que manejaron, pero en realidad Cuén (Héctor Melesió Cuén Ojeda, asesinado en 2024) y él y toda la camarilla de gente le han robado a la institución miles de millones de pesos, miles, la verdad”, enfatizó Tapia Hernández.

También expresó que el Rector de la UAS dice que es un ejemplo a seguir en la reingeniería financiera de dicha institución, el Gobierno federal lo felicitó y lo llamó para ser ejemplo de otras universidades de Zacatecas y San Luis Potosí.

”Entonces nosotros decimos cómo es posible que en la reingeniería que hoy están aplicando, donde están perjudicando, vulnerando los derechos humanos de los trabajadores de la tercera edad, hay gente que ya estamos jubilados no nos pueden aplicar retroactividad por los acuerdos a los que se lleguen, nosotros ya tenemos ese derecho histórico en la jubilación”, reiteró.

“Además no tiene la calidad moral el amigo éste, yo creo que en ninguna parte del mundo, en ninguna universidad existe un rector con estas características, un rector que se haya robado el equivalente a 50 millones en ningún país puede dirigir los destinos de una universidad donde enseñan la ciencia, donde enseñan las humanidades, la cultura, no es concebible eso, la verdad no es concebible”.

Tomás Valenzuela dijo que han realizado un sinfín de luchas para defender a las preparatorias de la UAS, sus salarios, la democracia y la autonomía interna en esa institución.

“Lamentablemente hoy vemos que la Universidad se encuentra en una grave crisis financiera provocada desde el 2005 en que llega a Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, de esa fecha a estos momentos son más de 20 años de corrupción, de desvío de recursos, de persecución política a profesores e investigadores, de pretender hacer actas de investigación administrativa a todo aquel que se oponga piense distinto a las autoridades universitarias”, continuó el maestro jubilado.

Agregó que con la modificación a la Ley Orgánica de la UAS en el año 2024, pensaron que ya iba a haber un cambio en esa institución al regresar la democracia, el sistema de votación para que estudiantes, trabajadores y maestros eligieran a sus autoridades como Rector y directores de escuela.

“Sin embargo, nos encontramos que esta Ley Orgánica no fue lo suficientemente clara para que se ejerciera el derecho al voto en la Universidad, con manipulación, con chantajes, con redacción oscura en la nueva Ley Orgánica se planteó un nuevo proceso de reelección de autoridades, y es así como el Rector Jesús Madueña Molina llega de nuevo a la rectoría de la Universidad, cargo al que nunca renunció; simplemente continuó en su cargo cuando por ética y moral debió haberlo hecho y someterse a una campaña de piso parejo”, subrayó.

Dijeron que la reingeniería que presume el rector no existe en un documento, habla de que se ha dado de baja a poco más de 200 trabajadores de confianza, pero un gran porcentaje de los trabajadores de la UAS tienen esa categoría cuando nada más debería ser el 10 por ciento, además hay muchos aviadores y se sigue contratando a personal de confianza para lugares donde no se necesitan.

Además, dijeron que el Partido Sinaloense fundado por Cuén Ojeda le hizo mucho daño a la UAS y ahora a sus afiliados les están pidiendo que renuncien al mismo y se afilien al Movimiento de Regeneración Nacional.