$!Recibe Alcaldesa a candidatas y candidatos a los reinados del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Tras una manifestación este viernes por las principales calles y avenidas del puerto, las candidatas y candidatos a los reinados del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”, fueron recibidos por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal. De acuerdo a un comunicado, el acto protocolario se llevó a cabo luego de la segunda manifestación carnavalera, que inició en la avenida Leonismo Internacional y concluyó en la Plazuela República, donde las y los aspirantes mostraron entusiasmo, creatividad y el espíritu festivo que caracteriza a la máxima celebración de los mazatlecos.

“Ustedes tienen que traer el entusiasmo todos los días para representar lo que significa realmente esta fiesta que lleva más de 125 años y es la máxima tradición, no solamente de Mazatlán, sino del estado entero de Sinaloa”, externó la Alcaldesa. “Quiero que se sientan muy orgullosos, que disfruten cada uno de estos días porque desde aquí empieza la aventura. Este es un sueño que van a vivir toda su vida, que van a llevar por siempre en el corazón el Carnaval de Mazatlán, siendo reinas, siendo princesas, siendo príncipes, siendo reinitas infantiles”. Como candidatos a Rey de la Alegría participan Víctor, Romeo, Guillermo y Javier; mientras que en la categoría de Reina Infantil compiten Eileen, Noelia y Elisa. En tanto, las candidatas a Reina del Carnaval son Joanna, Monserrat, Marbella M., Marbella R., Anahí, Karely, Mariana, Dania y Andrea.



