$!Recibe Banco de Alimentos Mazatlán más de 21 mil pesos de la campaña ‘Aportación de Clientes’ 2025

El esfuerzo en conjunto entre empresas y ciudadanía volvió a reflejar su impacto en el sur de Sinaloa al lograr reunir 21 mil 721.14 pesos gracias a la campaña ‘Aportación de Clientes’ realizada durante un mes en sucursales de Soriana Mazatlán, El Rosario y Escuinapa, en favor del Banco de Alimentos Mazatlán. Esta iniciativa se puso en marcha del 19 de octubre al 18 de noviembre, donde los clientes de esta cadena comercial tuvieron la oportunidad de añadir un donativo al momento de pagar sus compras, con el afán de respaldar a una institución que brinda apoyo alimentario a miles de familias en situación vulnerable en la región Durante este periodo, la respuesta del público, combinada con la participación de los colaboradores de Soriana, permitió reunir recursos que serán destinados a la adquisición de alimentos para complementar los paquetes alimentarios que se entregan a familias de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa.





La directora del Banco de Alimentos Mazatlán, Ana Margarita Aceves Sánchez, calificó de exitosa esta campaña, al destacar que en medio de un contexto nacional donde la inseguridad alimentaria continúa siendo un desafío, la colaboración entre empresas y sociedad abren caminos para ofrecer estabilidad y bienestar a quienes viven con mayores dificultades. “Para nosotros como Banco de Alimentos Mazatlán, cada donación es un rayo de esperanza para las familias que atendemos. Sabemos que la crisis alimentaria es una realidad en todo nuestro país y nuestro estado no es la excepción. Sin embargo, gracias a empresas responsables como Soriana y a la empatía de los ciudadanos, podamos continuar llevando alimento a quienes más lo necesitan”, comentó Aceves. “Hoy con la recaudación obtenida no solo estamos distribuyendo alimentos, estamos brindando tranquilidad, salud y una oportunidad a las familias para que puedan seguir adelante”, agregó. Por su parte, Jesús Tamayo, representante de Soriana, señaló que esta campaña refleja un compromiso permanente con el desarrollo de las comunidades donde esta cadena comercial opera, remarcando que el éxito de una empresa va más allá de sus productos, manifestándose en el impacto social que logra.



