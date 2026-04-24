$!Recibe Bomberos Mazatlán nuevo donativo de equipo para mejor el nivel de seguridad durante sus labores

Con el fin de reforzar su seguridad durante las atenciones brindadas en incendios, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán recibió este día un nuevo donativo de 71 equipos de respiración con 154 tanques y 94 máscaras; mismos que fueron presentados por el Patronato de la corporación y sus rescatistas. Saúl Robles, Comandante de Bomberos, destacó que la donación vino de parte de la Asociación de Bomberos y Rescate ‘No Limits’ de Washington, quienes mandaron el equipo hasta el puerto en un proceso rápido; con lo que los elementos ya pueden hacer uso en sus siguientes misiones. “Fíjate que es una donación que recibimos de la Asociación de Bomberos y Rescate ‘No Limits’, y no lo esperábamos. Nos llegó la noticia y en 15 días, prácticamente 20, se hizo todo el trámite, desde que nos dijeron hasta que llegaron acá con él equipo”, expresó Robles Chávez.







“Es una donación que viene a mejorar la seguridad de los bomberos por todos los dispositivos de seguridad que tiene el aparato. Son equipos de 5.500 libras, que es la mayor cantidad en PCI que hay en tanques, es el top. Entonces, la marca es muy buena, es una marca Scott; por fortuna recibimos 71 equipos, 154 tanques y 94 máscaras”. Comentó que el equipo, aunque usado, está valuado en casi 2 millones de pesos, ya que se compone por accesorios top que ayudarán de gran manera al trabajo de los “apaga fuegos”, por lo que se mostró agradecido con sus contraparte de Estados Unidos, quienes hicieron posible la donación. “Fíjense la importancia que tiene esto, una inversión de equipos usados como este, anda en casi en 2 millones de pesos, alrededor de 1 millón 500 mil. La pura maleta RIT, esa anaranjada cuesta 135 mil pesos, nueva. Aquí llegaron tres con todo el equipo nuevo. Entonces, es una muy importante donación por parte de nuestros amigos Wayne, Enson y Marcelo de Casas”.





