Recibe Carlos Berdegué en el hotel El Cid a la Presidenta Claudia Sheinbaum

MAZATLÁN._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su esposo, el mazatleco Jesús María Tarriba Unger, arribaron la noche de este 26 de febrero al hotel El Cid, en la Zona Dorada, donde fueron recibidos por el empresario hotelero y propietario del lugar, Carlos Berdegué Sacristán.

La pareja pernoctará ahí este jueves y el viernes, a las 07:30 horas, Sheinbaum Pardo encabezará la conferencia La Mañanera desde las instalaciones de la Tercera Región Militar en Mazatlán.

Custodiada por elementos de seguridad que viajaban en varias camionetas, la Presidenta y Tarriba Unger fueron recibidos en la puerta del hotel por Berdegué Sacristán, hermano del Secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué Sacristán.

Sheinbaum Pardo no atendió a la prensa ni a los turistas y porteños que la esperaban en el acceso al hotel, pero sí atendió minutos antes a un grupo de simpatizantes cerca del entronque hacia la Isla de la Piedra.

Desde horas previas a su llegada al Aeropuerto Internacional de Mazatlán “Rafael Buelna Tenorio”, el ambiente comenzó a tomar forma entre música de banda en vivo, porras y muestras de apoyo de ciudadanos a Sheinbaum Pardo que acudieron con la esperanza de verla de cerca o poder saludarla.

Fue alrededor de las 20:00 horas cuando aterrizó el avión en el que viajaba la Presidenta para posteriormente, cerca de las 20:15 horas, Sheinbaum Pardo se trasladó cerca del entronque hacia la Isla de la Piedra, donde se reunió con simpatizantes que continuaban a la espera, acompañados de música en vivo y muestras de entusiasmo.

Al hotel El Cid la Presidenta de México arribó a las 21:00 horas de este jueves.

La Presidenta de México arribó a Mazatlán en medio de la ola de desaparecidos en el puerto y en Concordia; el hallazgo de fosas clandestinas en El Verde; el aumento de la violencia en Escuinapa y la ola de asesinatos en Culiacán.

Apenas la mañana del pasado domingo, en la sindicatura de Villa Unión se realizaron bloqueos con vehículos incendiados tras la captura y muerte en Jalisco de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.