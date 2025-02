Recibe Carmen, abuela del pequeño Juan Enrique, apoyo económico para tratamientos médicos

MAZATLÁN._ Con gran emoción Carmen Vallejo Sánchez, abuela del pequeño Juan Enrique Panduro Díaz que requiere apoyo para sus tratamientos médicos, recibió los 5 mil pesos en efectivo que una lectora de Noroeste donó de manera anónima el pasado jueves.

Fue a través de esta casa editorial que se dio a conocer el caso del pequeño de 8 años, quien atraviesa una complicada situación de salud y su familia busca apoyo para poder pagar medicamentos y estudios del joven.

La abuela de Juan Enrique, Carmen Vallejo Sánchez dejó ver su emotivo agradecimiento hacia esta lectora anónima, a quien le externó que gracias a su gran corazón, podrán seguir con los tratamientos de su nieto.

“Muchas gracias por el apoyo que me están dando para mi nieto, agradezco el buen corazón que nos apoya en lo que pueden para el niño, porque ocupamos los estudios de la cabeza y la verdad es que si cuestan un poco caro y con el apoyo de ustedes, vamos a salir a adelante con él”, dijo.

Vallejo Sánchez detalló que este donativo estará destinado para poder hacer la cita con un neurólogo para realizar el electroencefalograma, además de comprar los medicamentos más urgentes.

Además, añadió que fue tras la publicación de esta noticia que se comenzó a ver un interés de la sociedad por apoyar a Juan Enrique, recibiendo atención por parte del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (Criit) y ciudadanos que han otorgado apoyo en especie.

“Bendito Dios tuvimos bonitas reacciones, hay una persona que me dijo que me iba a apoyar también para meter al niño al Teletón, me mandaron decir y gracias a Noroeste por lo que no está apoyando”.

Destacó que a través del Criit se le buscará donar una silla de rueda a Juan Enrique, debido a la que actualmente utiliza es prestada.

Por otro lado, otro de los apoyos que ha recibido la familia para el tratamiento del joven, es por parte de ciudadanos que le han hecho llegar pañales.

“Una señora nos habló también para el apoyo en pañales, que ella me avisaba. ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias por todo.”

Tiene Juan Enrique buena reacción

Carmen Vallejo Sánchez comentó que el pequeño Juan Enrique ha mostrado un poco de mejoría en su salud al ser tratado por el Crit y cambiado su medicamento, teniendo un poco más de movilidad.

“Fue con la neuróloga del Crit que ya lo recibió y si le dio medicamento y está reaccionando bien el niño y ha tenido una bonita reacción con él porque ahora ya te habla y te voltea a ver, no como antes que no lo hacía. Me alegro mucho por mi nieto porque yo veo a mis nietos, los quiero mucho y no me gusta verlos así”.

“Yo haría lo que fuera por la salud de mis nietos. Yo tenga que correr, brincar, saltar y caer, mis niños son lo primero para mi”, puntualizó.

DATO

Juan Enrique Panduro Díaz de 8 años de edad, tiene diagnóstico de autismo y en el último mes presentó complicaciones neuronales los cuales le causaron inmovilidad motriz, por lo que se le requirió el uso de silla de ruedas.