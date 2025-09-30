Recibe CEDH poco más de 200 quejas en lo que va del año en el sur de Sinaloa

En lo que va del año se han presentado poco más de 200 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el sur de Sinaloa, la mayoría en contra de funcionarios de la Fiscalía General del Estado por dilación e integración irregular en la integración de las carpetas de investigación, expresó el visitador de la CEDH en el sur de la entidad.

“Ya rebasamos las 200 quejas en lo que va de 2025, la gran mayoría son quejas en contra de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado por dilación principalmente e irregular integración de sus carpetas de investigación, luego le siguen las corporaciones de Policía de aquí de Mazatlán y Policía de Escuinapa”, manifestó Érick Alberto Tiznado Sánchez en entrevista.

Añadió que la administración actual de la CEDH que llegó a finales de enero y principios de febrero actualmente lleva cuatro recomendaciones en todo el estado, una para el Ayuntamiento de Culiacán y hay varios asuntos que están en estudio, que se están analizando los hechos señalados.

Tiznado Sánchez precisó que las quejas en contra de los policías son presuntamente por malos tratos, que no tienen un trato cordial con el ciudadano y caen en el abuso de autoridad.

“Principalmente Mazatlán es la que lleva más número de quejas, no sé si por estar la oficina aquí en Mazatlán, por la sede, pero de ahí le sigue Escuinapa y luego Rosario”, informó el visitador de la CEDH en el sur de Sinaloa.

Reiteró que posiblemente porque la sede está en Mazatlán a la gente de este municipio se le facilita poner la queja, pero se un programa que es de promoción de los derechos humanos que se lleva constantemente a los municipios del sur de la entidad para hacer presencia para hablar no solamente con los servidores públicos sino también con las instituciones de seguridad sobre el tema del respeto y la legalidad de los derechos humanos.

“Del Hospital General de Mazatlán tenemos dos quejas actualmente en trámite, una (por) la falta de atención médica a una persona que ingresó por una herida de bala donde familiares refieren que no ha sido bien atendido y la otra es una persona interna en el penal (Centro Penitenciario El Castillo) que también viene de un hecho de violencia donde refieren que abruptamente lo dieron de alta y en los dos casos se están investigando”, continuó Tiznado Sánchez.

En el caso de personas desplazadas por la violencia dijo que se tiene una queja de oficio, personalmente le tocó estar en una comunidad de la sierra del Rosario en una manifestación de varios desplazados por la violencia.

“Nosotros atendimos esa queja en atención a los medios de comunicación que difundieron información de que no estaban siendo atendidos, que por el tema de inseguridad ellos tenían días en la carretera, ahí en entronque a Palmarito donde se manifestaban por temas de inseguridad, temas de apoyo por parte de militares, también de tema de acceso a alimentos, de acceso a doctores, maestros”, continuó.

“Afortunadamente me decían el fin de semana integrantes de este grupo de manifestantes ya se retiró el bloqueo de la carretera, ya llegaron a acuerdos con Gobierno del Estado, ya están subiendo los maestros, también me decían que ya les están brindando los apoyos por parte del Sebides (Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable) y hay acuerdos que quedaron aterrizarse que son el tema de ingreso de doctores a la zona y también el cambio del grupo de militares que están en esa zona”.

Además, dio a conocer que en el caso de personas desaparecidas se tienen alrededor de 8 a 10 quejas en lo que va del 2025, principalmente por falta de avances en las investigaciones.

“Principalmente es por falta de avances en las investigaciones y a veces muchas de ellas las familias se quejan de la falta de información en algunas de ellas, es el contra de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desapariciones”, informó Tiznado Sánchez.