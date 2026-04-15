$!Recibe Estrella Palacios al crucero Brilliant Lady, que por primera vez arriba a Mazatlán

MAZATLÁN.:_ En un hecho que consideran fortalecerá la proyección internacional del destino, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, dio la bienvenida este miércoles a los pasajeros y tripulantes del crucero Brilliant Lady, el primer barco de la naviera Virgin Voyages que arriba a Mazatlán como parte de su ruta Los Ángeles–Cabo–Mazatlán.
A través de un comunicado, el Gobierno Municipal informó que el recibimiento se llevó a cabo en la Terminal de Cruceros, donde la Alcaldesa, acompañada del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Alí René Zamudio Garza, saludó personalmente a los turistas que descendieron de la embarcación, además de realizar un recorrido por el Brilliant Lady para conocer sus instalaciones y características.
Este crucero arribó con 2 mil 478 pasajeros y representa una derrama económica estimada de 3.72 millones de pesos. Destaca por su concepto exclusivo para adultos y su enfoque orientado principalmente al mercado femenino, lo que diversifica la oferta turística que recibe el puerto.
Durante la misma jornada, también se registró la llegada del crucero Carnival Panorama, con 4 mil 326 pasajeros y una derrama económica de 6.49 millones de pesos, sumando un total de 6 mil 804 visitantes y una derrama conjunta de 10.21 millones de pesos, consolidando a Mazatlán como uno de los destinos preferidos del turismo de cruceros en México.