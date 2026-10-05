$!Recibe homenaje Arturo Cundapí Ramos por 65 años de servicio a la educación

Con 65 años de trayectoria dedicada a la educación, el maestro Arturo Cundapí Ramos fue homenajeado por autoridades educativas, compañeros, alumnos y familiares, con motivo de su jubilación y el cierre de una extensa carrera profesional en Sinaloa. El reconocimiento se realizó en el marco de una ceremonia organizada por la Supervisión Escolar 07 de Secundarias Generales, donde se destacó la huella que el maestro ha dejado en generaciones de estudiantes y en el gremio magisterial. Durante el homenaje se recordó que Cundapí Ramos inició su carrera docente en su natal Chiapas, donde trabajó durante siete años, y posteriormente llegó a Sinaloa. El 2 de octubre de 1968 quedó formalmente asignado a la Escuela Secundaria Federal Guillermo Prieto, en Mazatlán, ciudad en la que desarrollaría gran parte de su trayectoria.









A lo largo de su carrera impartió clases en distintas instituciones educativas, entre ellas las secundarias Leyes de Reforma, Técnica Pesquera, Vanguardias y Ciro G. Cevallos, además de la Preparatoria Emiliano Zapata, el Centro de Actualización del Magisterio, la Escuela Normal del Sur de Sinaloa y el Centro de Maestros. También ocupó diversos cargos dentro del sistema educativo, entre ellos jefe de enseñanza de Psicología Educativa, supervisor escolar, jefe del Departamento de Escuelas Secundarias Generales Federales en Sinaloa y jefe del Departamento de Servicios Regionales de Mazatlán. Entre sus aportaciones destaca la fundación de la Escuela Preparatoria Ricardo Flores Magón y de la institución que actualmente lleva su nombre, la Escuela Secundaria General Número 9 Profesor Arturo Cundapí Ramos. Su trayectoria también fue reconocida con la inscripción de su nombre en una placa del Monumento a los Maestros en Mazatlán y con la distinción de Maestro Emérito por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.





