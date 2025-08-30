$!Recibe jornada de limpieza y restauración Parque Ciudades Hermanas

MAZATLÁN._ Una nueva jornada de limpieza y restauración perteneciente al programa ‘Mazatlán te quiero limpio’ se puso en marcha la mañana de este sábado, teniendo como punto central el Parque Ciudades Hermanas

Durante esta actividad encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, se realizaron trabajos de pintura, limpieza, siembra de plantas, rehabilitación de áreas verdes y mantenimiento de juegos infantiles en este espacio público del puerto.

Palacios Domínguez, expresó que estas jornadas se llevan a cabo con el principal objetivo de mejorar este espacio, que ha sido sede de eventos culturales, recreativos y familiares, y que es considerado un punto de encuentro importante para los mazatlecos.

“Todos los sábados recordamos a los mazatlecos que buscamos un mejor lugar para vivir, que toda la gente en el puerto generemos conciencia de que queremos calles dignas para nuestras hijas e hijos”, comentó.

“El parque Ciudades Hermanas es un lugar muy amplio, que está muy bonito y siempre es ocupado para eventos especiales, por lo que requiere del cariño y cuidado de todas y todos”, agregó.