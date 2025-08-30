$!Recibe jornada de limpieza y restauración Parque Ciudades Hermanas

MAZATLÁN._ Una nueva jornada de limpieza y restauración perteneciente al programa ‘Mazatlán te quiero limpio’ se puso en marcha la mañana de este sábado, teniendo como punto central el Parque Ciudades Hermanas
Durante esta actividad encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, se realizaron trabajos de pintura, limpieza, siembra de plantas, rehabilitación de áreas verdes y mantenimiento de juegos infantiles en este espacio público del puerto.
Palacios Domínguez, expresó que estas jornadas se llevan a cabo con el principal objetivo de mejorar este espacio, que ha sido sede de eventos culturales, recreativos y familiares, y que es considerado un punto de encuentro importante para los mazatlecos.
“Todos los sábados recordamos a los mazatlecos que buscamos un mejor lugar para vivir, que toda la gente en el puerto generemos conciencia de que queremos calles dignas para nuestras hijas e hijos”, comentó.
“El parque Ciudades Hermanas es un lugar muy amplio, que está muy bonito y siempre es ocupado para eventos especiales, por lo que requiere del cariño y cuidado de todas y todos”, agregó.
Asimismo, expresó que durante esta jornada se le brindará mantenimiento a los pilares que representan a las ciudades hermanas de Mazatlán, con pintura y limpieza.
La Alcaldesa señaló que, aunque el parque pertenece al Gobierno del Estado, desde el Ayuntamiento se trabaja en gestionar recursos y proyectos que permitan una rehabilitación integral en el futuro.
“Si tenemos contemplado un plan a futuro para el parque, este es un lugar que pertenece al gobierno del estado y como tal, debemos hacer esas gestiones, pero sin duda, así como lo tenemos en estas condiciones, buscamos que siempre esté limpio”, declaró.
Palacios Domínguez destacó que este tipo de acciones contribuyen a la imagen urbana y turística del puerto, además de invitar a la comunidad a cuidar y respetar los espacios compartidos.
Las cuadrillas pertenecientes a las direcciones de Servicios Públicos, Obras Públicas, Ecología y Medio Ambiente participaron en esta jornada de limpieza en el parque Ciudades Hermanas, mientras que personal de otras áreas atendieron distintos puntos designados como playas y colonias.
Entre estos puntos de la ciudad, se encuentra la zona de playas y malecón de Olas Altas, así como también en la colonia Rafael Buelna, a la altura de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, donde se llevaron a cabo labores de limpieza.