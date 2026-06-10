$!Recibe Mazatlán a expertos en comunicación para encuentro nacional de la AMIC 2026

MAZATLÁN._ Con un llamado a fortalecer la investigación, la ética y la innovación en el campo de la comunicación, se puso en marcha el Encuentro Nacional AMIC 2026 “Comunicación en contextos fracturados: narrativas de violencia, rutas migratorias y territorios digitales”.

El evento tiene lugar en la Universidad Autónoma de Sinaloa y reúne a académicos, investigadores y estudiantes de México y el extranjero.

Durante la ceremonia inaugural, el director de la Facultad de Ciencias Sociales, Giova Camacho Castro, destacó la relevancia de que la institución sea sede este encuentro nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, al señalar que el evento consolida a la universidad como un espacio de articulación académica nacional e internacional.

En su mensaje, Camacho Castro reflexionó sobre los desafíos actuales de la comunicación y la necesidad de actualizar la formación profesional ante los cambios tecnológicos y sociales, considerando que las escuelas de comunicación deben adaptarse a nuevas herramientas como la inteligencia artificial, sin descuidar la formación teórica, la ética y la calidad de los contenidos.

“Las escuelas de comunicación tienen que ser creativas, por lo que debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, pero también centrarnos en los contenidos que enseñamos a nuestros alumnos”, comentó.

“La teoría y la técnica no deben estar separadas, pues debemos enseñar a pensar, a aportar y a ser genuinos en los productos que se elaboran en comunicación”.