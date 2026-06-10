$!Recibe Mazatlán a expertos en comunicación para encuentro nacional de la AMIC 2026

MAZATLÁN._ Con un llamado a fortalecer la investigación, la ética y la innovación en el campo de la comunicación, se puso en marcha el Encuentro Nacional AMIC 2026 “Comunicación en contextos fracturados: narrativas de violencia, rutas migratorias y territorios digitales”.
El evento tiene lugar en la Universidad Autónoma de Sinaloa y reúne a académicos, investigadores y estudiantes de México y el extranjero.
Durante la ceremonia inaugural, el director de la Facultad de Ciencias Sociales, Giova Camacho Castro, destacó la relevancia de que la institución sea sede este encuentro nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, al señalar que el evento consolida a la universidad como un espacio de articulación académica nacional e internacional.
En su mensaje, Camacho Castro reflexionó sobre los desafíos actuales de la comunicación y la necesidad de actualizar la formación profesional ante los cambios tecnológicos y sociales, considerando que las escuelas de comunicación deben adaptarse a nuevas herramientas como la inteligencia artificial, sin descuidar la formación teórica, la ética y la calidad de los contenidos.
“Las escuelas de comunicación tienen que ser creativas, por lo que debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, pero también centrarnos en los contenidos que enseñamos a nuestros alumnos”, comentó.
“La teoría y la técnica no deben estar separadas, pues debemos enseñar a pensar, a aportar y a ser genuinos en los productos que se elaboran en comunicación”.
El académico destacó que el encuentro contempla 274 ponencias, de las cuales 112 se realizan de manera presencial y 162 en modalidad virtual, además de 31 actividades generales distribuidas en tres jornadas académicas, representando un reto organizativo, pero también una oportunidad de cooperación entre instituciones y grupos de investigación.
Por su parte, la presidenta de la AMIC, Frambel Lizárraga Salas, enfatizó que este encuentro representa un compromiso científico y social ante las problemáticas contemporáneas, marcadas por la violencia, los procesos migratorios y la expansión de los entornos digitales.
Lizárraga Salas comentó que la investigación en comunicación no debe limitarse a la observación, sino asumir una postura crítica, rigurosa y propositiva, por lo que el programa académico incluye grupos de trabajo dedicados a áreas como comunicación política, estudios de periodismo, medios digitales, comunicación intercultural, género, educación, desinformación y estudios de juventud, entre otros campos, lo que permite una visión amplia y multidisciplinaria del fenómeno comunicativo.
“Vivimos tiempos en los que la violencia desborda las pantallas, los flujos migratorios reconfiguran las fronteras humanas y los territorios digitales transforman nuestras formas de convivir y también de polarizar”, declaró.
“La investigación en comunicación no puede ser un simple observador pasivo; debe asumirse como una mirada crítica, rigurosa y, sobre todo, propositiva”.
Previo a realizar la declaratoria inaugural, el vicerrector de la Zona Sur de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez, resaltó que la comunicación no solo transmite información, sino que también construye conocimiento y contribuye a la transformación social, por lo que este tipo de espacios fortalecen la generación de estrategias orientadas a la inclusión, la participación ciudadana y la cultura de paz.
Tostado Ramírez reconoció además el trabajo de la AMIC y de la organización del evento, al considerar que se trata de uno de los espacios de discusión más importantes del País en materia de comunicación, destacando la importancia de la investigación como base para enfrentar los retos de una sociedad cada vez más interconectada y diversa.
“En una sociedad marcada por fenómenos migratorios, desigualdades y cambios tecnológicos acelerados, el trabajo académico tiene una responsabilidad ética y social fundamental”, dijo.
“Nos invita a reflexionar sobre algunos de los desafíos más complejos de nuestro tiempo. La comunicación no solo explica la realidad, también contribuye a transformarla”.
Finalmente, las autoridades universitarias reiteraron el compromiso de la UAS con la educación superior de calidad, la libertad de pensamiento y la consolidación de redes académicas, al tiempo que invitaron a los asistentes a aprovechar el entorno de Mazatlán como sede del encuentro.
El Encuentro Nacional AMIC 2026 se desarrolla del 10 al 12 de junio en distintas sedes universitarias, entre ellas el Teatro Universitario y el auditorio Gustavo Lozano de la Facultad de Ciencias Sociales.