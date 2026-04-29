Mazatlán
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Turismo

Recibe Mazatlán a los cruceros Emerald Princess y Brilliant Lady

Más de 6 mil pasajeros y 2 mil tripulantes visitan la ciudad a mitad de semana
Leticia López |
29/04/2026 09:38
29/04/2026 09:38

Este miércoles ha sido un día de arribo simultáneo de cruceros en Mazatlán, donde llegaron los buques turísticos Emerald Princess y Brilliant Lady.

El primer crucero en llegar la mañana de este 29 de abril fue el Emerald Princess, que llegó procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur y va a continuar su travesía por la Riviera Mexicana hasta Puerto Vallarta, Jalisco.

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El crucero llega con 3 mil 1O7 pasajeros y mil 137 tripulantes en plena temporada baja de turismo, lo cual permitirá oxigenar la economía local con quienes bajan a disfrutar de la ciudad y sus amenidades.

Brilliant Lady llegó momentos después a los muelles turísticos de Mazatlán y a la espera de encuentran decenas de prestadores de servicios para transportarlos a diversos sitios de la ciudad

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De igual manera llega procedente de Los Cabos y su próximo destino será Puerto Vallarta.

Trae a bordo 2 mil 483 pasajeros y mil 163 tripulantes que traen un segmento exclusivo de adultos para Mazatlán.

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