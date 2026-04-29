$!Recibe Mazatlán a los cruceros Emerald Princess y Brilliant Lady

Este miércoles ha sido un día de arribo simultáneo de cruceros en Mazatlán, donde llegaron los buques turísticos Emerald Princess y Brilliant Lady. El primer crucero en llegar la mañana de este 29 de abril fue el Emerald Princess, que llegó procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur y va a continuar su travesía por la Riviera Mexicana hasta Puerto Vallarta, Jalisco.





El crucero llega con 3 mil 1O7 pasajeros y mil 137 tripulantes en plena temporada baja de turismo, lo cual permitirá oxigenar la economía local con quienes bajan a disfrutar de la ciudad y sus amenidades. Brilliant Lady llegó momentos después a los muelles turísticos de Mazatlán y a la espera de encuentran decenas de prestadores de servicios para transportarlos a diversos sitios de la ciudad



