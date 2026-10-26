$!Recibe Mazatlán a los cruceros turísticos Koningsdam y Carnival Firenze

MAZATLÁN._ Este lunes se recibieron en Mazatlán a los cruceros turísticos Koningsdam y Carnival Firenze, que llegan con más de 6 mil cruceristas. La Secretaría de Turismo de Sinaloa calificó el doble arribo de este lunes como una intensa actividad turística, consolidando la preferencia del destino dentro de las rutas navieras del Pacífico mexicano.





La primera embarcación en llegar fue el Koningsdam, proveniente de Puerto Vallarta, el cual atracó en el muelle a las 7:30 horas transportando a 2 mil 468 pasajeros y mil 019 tripulantes. Una hora más tarde, a las 8:30 horas, hizo su entrada el Carnival Firenze, procedente también de Puerto Vallarta, con 3 mil 543 pasajeros y mil 465 integrantes de tripulación.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la relevancia de este doble arribo que dejará una derrama económica estimada en más de 10 millones de pesos en beneficio directo de los sectores comercial, gastronómico y de servicios del puerto. De acuerdo con la programación marítima, se anticipa una jornada igualmente activa para los días martes y miércoles con nuevos dobles arribos.



