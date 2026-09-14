$!Recibe Mazatlán a más de 3 mil 600 cruceristas este lunes

MAZATLÁN._ El turismo de cruceros arrancó con gran dinamismo la semana en el puerto de Mazatlán, tras registrarse este lunes la llegada del imponente Navigator Of The Seas, una embarcación que reafirma la confianza de las navieras internacionales en el destino.

A través de un comunicado se informó que el crucero arribó a la bahía mazatleca procedente de Los Cabos, trayendo a bordo a 3 mil 647 pasajeros y mil 266 tripulantes, quienes desde temprana hora comenzaron a disfrutar de los atractivos turísticos, la gastronomía y la hospitalidad característica del puerto.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la importancia de este arribo al señalar que se trata de la tercera embarcación que visita el puerto en lo que va del mes de septiembre.