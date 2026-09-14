$!Recibe Mazatlán a más de 3 mil 600 cruceristas este lunes

MAZATLÁN._ El turismo de cruceros arrancó con gran dinamismo la semana en el puerto de Mazatlán, tras registrarse este lunes la llegada del imponente Navigator Of The Seas, una embarcación que reafirma la confianza de las navieras internacionales en el destino.
A través de un comunicado se informó que el crucero arribó a la bahía mazatleca procedente de Los Cabos, trayendo a bordo a 3 mil 647 pasajeros y mil 266 tripulantes, quienes desde temprana hora comenzaron a disfrutar de los atractivos turísticos, la gastronomía y la hospitalidad característica del puerto.
La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la importancia de este arribo al señalar que se trata de la tercera embarcación que visita el puerto en lo que va del mes de septiembre.
Con esta llegada, el acumulado mensual alcanza los 11 mil 548 cruceristas, generando una derrama económica superior a los 18 millones de pesos en beneficio de prestadores de servicios, comerciantes y la cadena turística local.
En el acumulado anual, a la fecha Mazatlán ha recibido a 92 cruceros turísticos, con más de 343 mil cruceristas y una derrama económica superior a 549 millones de pesos.
Con estos resultados, Mazatlán se consolida como uno de los puertos favoritos en el Pacífico mexicano, manteniendo una actividad turística constante que fortalece la economía de la región durante todo el año.
Con estos arribos, Mazatlán continúa fortaleciendo su presencia dentro de las rutas del turismo de cruceros en el Pacífico mexicano.
El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar condiciones favorables para la actividad turística y consolidar al puerto como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.