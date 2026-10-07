Mazatlán
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Turismo

Recibe Mazatlán a más de 4 mil visitantes a bordo del Carnival Radiance

El crucero arribó este miércoles al puerto con 3 mil 301 pasajeros y 1 mil 145 tripulantes, en la ruta Vallarta-Mazatlán-Cabo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/10/2026 10:49
07/10/2026 10:49

MAZATLÁN._ Más de 4 mil visitantes arribaron este miércoles a Mazatlán a bordo del crucero Carnival Radiance, quienes recorren distintos puntos turísticos de la ciudad durante su estancia en el puerto, en una jornada que representa una oportunidad para la actividad comercial y turística local.

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A través de un comunicado, se informó que la embarcación llegó con 4 mil 446 personas a bordo, de las cuales 3 mil 301 son pasajeros y 1 mil 145 tripulantes, como parte de su ruta Vallarta-Mazatlán-Cabo.

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Durante su estancia, los visitantes disfrutan de recorridos por las calles del Centro Histórico y el primer cuadro de la ciudad, además de los principales atractivos turísticos, favoreciendo el movimiento de comercios, restaurantes, servicios y otros sectores vinculados con la actividad turística.

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