$!Recibe Mazatlán a más de 4 mil visitantes a bordo del Carnival Radiance

MAZATLÁN._ Más de 4 mil visitantes arribaron este miércoles a Mazatlán a bordo del crucero Carnival Radiance, quienes recorren distintos puntos turísticos de la ciudad durante su estancia en el puerto, en una jornada que representa una oportunidad para la actividad comercial y turística local.

A través de un comunicado, se informó que la embarcación llegó con 4 mil 446 personas a bordo, de las cuales 3 mil 301 son pasajeros y 1 mil 145 tripulantes, como parte de su ruta Vallarta-Mazatlán-Cabo.