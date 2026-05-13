Recibe Mazatlán al crucero Carnival Panorama

Este miércoles Mazatlán atendió la llegada del crucero turístico Carnival Panorama, uno de los buques que tiene arribos frecuentes sobre la riviera mexicana.

La embarcación llegó procedente de Puerto Vallarta con casi 3 mil 200 pasajeros.

El arribo del crucero estaba programado a partir de las 9:00 horas y continuará con su ruta de viaje hacia La Paz, Baja California Sur.

El navío trae consigo 3 mil 116 Pasajeros y mil 426 tripulantes, y los que bajan suelen visitar sitios emblemáticos como el Centro Histórico, el Mercado Pino Suárez, la Plazuela Machado, el Faro, el Malecón y la Zona Dorada.

De acuerdo con datos de Sectur, Mazatlán recibirá a más de 7 mil cruceristas esta semana.

En este año, a la fecha, el puerto ha recibido a 65 embarcaciones con más de 233 mil cruceristas que han dejado una derrama económica superior a los 373 millones de pesos.