$!Recibe Mazatlán al crucero Navigator of the Seas

La mañana de este martes Mazatlán recibió al crucero turístico Navigator of the Seas, con el que se espera un beneficio en la economía del puerto por la derrama económica que generan. Una vez más, Mazatlán recibe una muestra de confianza de la industria de cruceros que navegan por Pacífico mexicano con la llegada este martes del navío de la línea Royal Caribbean.

Este crucero, que ha mantenido una presencia constante durante la temporada 2026, arribó este martes con miles de visitantes ansiosos por disfrutar de los atractivos históricos y culturales de la “Perla del Pacífico”. En cuanto al beneficio económico, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Sinaloa y autoridades locales, cada arribo de este tipo genera beneficios que han calculado de que cada visita del Navigator of the Seas inyecta entre 5.4 y 5.8 millones de pesos a la economía local.

La afluencia del barco transporta a más de 3 mil 741 pasajeros y cerca de mil 246 tripulantes procedentes de Cabo San Lucas, Baja California Sur y con destino final a Los Ángeles California. La llegada del turismo naviero Es conocida por el movimiento de divisas impacta directamente a transportistas, entre pulmonías, taxis, aurigas y unidades como vans, turibuses, guías de turistas, restauranteros del Centro Histórico y comerciantes del mercado Pino Suárez y de la Zona Dorada. En cuanto a la proyección del puerto, este arribo se suma a una temporada histórica para Mazatlán, que tan solo hasta abril de 2026 ya registraba 55 cruceros recibidos, con una derrama acumulada superior a los 323 millones de pesos, según datos oficiales.