Recibe Mazatlán al crucero Navigator of the Seas

La mañana del lunes llegó a Mazatlán el crucero turístico Navigator of the Seas con más de 4 mil visitantes a bordo.

Al iniciar la semana, el crucero atracó desde las 7:30 horas de este lunes procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Mazatlán ocupa un lugar importante en la travesía por el Pacifico mexicano para que los cruceristas recorran la ciudad y disfruten de los atractivos como las playas, el Malecón, el recorrido al Faro, y museos del Centro Histórico por dónde algunos excursionistas aprovechan caminar y otros más se suben a los turibuses que ofrecen los prestadores de servicios turísticos.

A bordo de la embarcación llegan 3 mil 892 pasajeros y mil 262 tripulantes que traen una ruta para continuar hacia Puerto Vallarta, Jalisco, por la tarde.