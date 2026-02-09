$!Recibe Mazatlán al crucero Navigator of the Seas, con 4 mil visitantes

Este lunes arribó a Mazatlán el crucero turístico Navigator of hhe Seas, que dejaría un beneficio a los sectores que los atienden y pasean por la ciudad para que su estadía sea la mejor de cada puerto que visitan en su travesía por el Pacífico mexicano.

El buque Navigator Of The Seas, atracó al rededor de las 7:30 horas luego de estar en Los Cabos, Baja California Sur.