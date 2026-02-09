$!Recibe Mazatlán al crucero Navigator of the Seas, con 4 mil visitantes

Este lunes arribó a Mazatlán el crucero turístico Navigator of hhe Seas, que dejaría un beneficio a los sectores que los atienden y pasean por la ciudad para que su estadía sea la mejor de cada puerto que visitan en su travesía por el Pacífico mexicano.
El buque Navigator Of The Seas, atracó al rededor de las 7:30 horas luego de estar en Los Cabos, Baja California Sur.
Con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, el arribo de cruceristas podría dejar una derrama económica superior a los 5.4 millones de pesos.
Y el beneficio de que bajen un promedio del 70 por ciento de los 3 mil 714 pasajeros y mil 276 tripulantes cae directo al bolsillo de los transportistas, operadores turísticos, guías, restaurantes, comercios, artesanos, joyeros y vendedores ambulantes ubicados por las diversas rutas que recorren en la ciudad.
Además de reactivar la economía local, previo al inicio del periodo de Carnaval, donde la llegada de turistas se incrementará de acuerdo a los pronósticos de empresarios y autoridades locales.