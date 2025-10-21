$!Recibe Mazatlán al crucero Royal Princess, el número 79 del año

Reflejando un crecimiento constante del turismo marítimo, Mazatlán continúa fortaleciéndose como un importante destino en el Pacífico mexicano con la llegada del crucero Royal Princess, embarcación número 79 que arriba al puerto en lo que va del presente año. Procedente de Cabos San Lucas, el Royal Princess trajo a bordo a 3 mil 471 pasajeros y mil 326 tripulantes, quienes durante su estancia disfrutaron de los principales atractivos turísticos de la ciudad, ya sea por cuenta propia o con algún touroperador. Los visitantes tanto nacionales como internacionales, disfrutaron de la amplia oferta que distingue al puerto como lo son recorridos en el centro de la ciudad, donde pudieron visitar la Plazuela República, la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y el Mercado Municipal José María Pino Suárez.









Otra parada obligada para los turistas fue el Centro Histórico, donde pudieron apreciar la Plazuela Machado, el Teatro Ángela Peralta, así como las coloridas fachadas coloniales que conservan la esencia del antiguo Mazatlán. Asimismo, los visitantes recorrieron el Malecón y visitaron algunos de los espacios icónicos de la ciudad como la Explanada Sánchez Taboada, El Clavadista, el Paseo Olas Altas y el Mirador Turístico de Mazatlán. El arribo del Royal Princess se suma al flujo sostenido de cruceros internacionales que han visitado Mazatlán en los últimos meses, registrando a más de 250 mil visitantes en lo que va del año, representando una derrama económica importante para el puerto y un impulso para los prestadores de servicios turísticos, comercios locales, guías y transportistas.







