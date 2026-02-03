Mazatlán
|
Turismo

Recibe Mazatlán al crucero Royal Princess, el primero de febrero

La embarcación trae consigo más de 4 mil visitantes
Leticia López |
03/02/2026 09:13
03/02/2026 09:13

Este martes Mazatlán recibió al crucero Royal Princess, el primero de los que están programados para atender durante el mes de febrero.

La embarcación trae a bordo más de 4 mil excursionistas navieros que se prevé dejen 4 millones de pesos de derrama económica.

$!Recibe Mazatlán al crucero Royal Princess, el primero de febrero

Durante su estancia, los viajeros internacionales y nacionales recorren la ciudad a pie, en transportes o a bordo de las tradicionales pulmonías explorando tanto los principales puntos turísticos de la ciudad del Centro Histórico, Zona Dorada, Malecón y el Faro, así como algunas zonas rurales.

$!Recibe Mazatlán al crucero Royal Princess, el primero de febrero

El crucero Royal Princess llegó procedente de Cabo San Lucas con destino posterior a Puerto Vallarta con 3 mil 526 pasajeros y mil 321 tripulantes.

Se estima que la visita de este navío generará una derrama económica superior a los 4 millones de pesos, lo que se reflejará directo a la economía local y para las familias mazatlecas.

$!Recibe Mazatlán al crucero Royal Princess, el primero de febrero

De acuerdo con el calendario de programación de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán para este miércoles se espera la llegada del Norwegian Jade y el Carnaval Panorama ambos cruceros arribarán de manera simultánea con más de 8 mil excursionistas navieros a bordo.

#Turismo
#Cruceros
#Mazatlán
#Visitantes
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube