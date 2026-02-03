$!Recibe Mazatlán al crucero Royal Princess, el primero de febrero

Este martes Mazatlán recibió al crucero Royal Princess, el primero de los que están programados para atender durante el mes de febrero. La embarcación trae a bordo más de 4 mil excursionistas navieros que se prevé dejen 4 millones de pesos de derrama económica.

Durante su estancia, los viajeros internacionales y nacionales recorren la ciudad a pie, en transportes o a bordo de las tradicionales pulmonías explorando tanto los principales puntos turísticos de la ciudad del Centro Histórico, Zona Dorada, Malecón y el Faro, así como algunas zonas rurales.

El crucero Royal Princess llegó procedente de Cabo San Lucas con destino posterior a Puerto Vallarta con 3 mil 526 pasajeros y mil 321 tripulantes. Se estima que la visita de este navío generará una derrama económica superior a los 4 millones de pesos, lo que se reflejará directo a la economía local y para las familias mazatlecas.