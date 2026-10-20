$!Recibe Mazatlán al Discovery Princess con más de 3 mil 500 cruceristas

Con una jornada que llevó visitantes a distintos espacios turísticos y comerciales del puerto, Mazatlán recibió este martes el crucero Discovery Princess, el cual arribó con 3 mil 599 pasajeros y mil 344 tripulantes. Durante su estancia en el puerto, los cruceristas recorrieron distintos puntos del paseo costero y del Centro Histórico, donde tuvieron oportunidad de conocer algunos de los espacios más representativos de la ciudad, además de adquirir recuerdos, productos regionales y dulces típicos. Uno de los puntos destacados de los recorridos fue la explanada Sánchez Taboada, un espacio del paseo costero desde el cual los visitantes pueden observar el mar y las formaciones rocosas que caracterizan esta zona del litoral mazatleco.





En este lugar se encuentra, el Clavadista, atractivo que reúne a visitantes para presenciar los saltos al mar desde una plataforma elevada sobre las rocas, una actividad que forma parte de la imagen turística de Mazatlán. La explanada también ofrece un espacio para tomar fotografías del paisaje y hacer una parada durante los recorridos por la costa, antes de continuar hacia otros puntos de interés de la ciudad. La presencia de los cruceristas en este sector representa una oportunidad de venta para los comerciantes y prestadores de servicios que desarrollan sus actividades en los alrededores de este atractivo. Además de la explanada Sánchez Taboada, los pasajeros visitaron la Plazuela Machado, uno de los espacios representativos del Centro Histórico, donde pueden apreciar la arquitectura de los edificios que la rodean y conocer parte del entorno cultural y gastronómico del puerto. Los recorridos también incluyeron la Plazuela República y la Catedral de la Inmaculada Concepción, puntos que acercan a los visitantes a la vida cotidiana del primer cuadro de la ciudad y a su patrimonio arquitectónico y religioso.

Por su ubicación, estos espacios permiten continuar el paseo hacia el Mercado José María Pino Suárez, otro de los lugares visitados por los cruceristas durante su estancia en Mazatlán. En los locales del mercado, los turistas pueden encontrar souvenirs como playeras con imágenes del puerto, gorras, llaveros, imanes y artesanías, entre otros artículos que pueden llevar como recuerdo de su visita. La oferta también incluye dulces típicos, como cocadas, dulces de tamarindo y palanquetas, además de productos regionales que forman parte de las opciones de compra para quienes recorren sus pasillos. A ello se suman los establecimientos de comida, que ofrecen a los visitantes la posibilidad de complementar su recorrido con una experiencia gastronómica dentro del propio mercado.



