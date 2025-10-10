$!Recibe Mazatlán al gremio de Fondos de Aseguramientos en su 31 Congreso Nacional

En busca de seguir impulsando la protección y desarrollo del sector agrícola en todo el país, la Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento (ANFA) dio el banderazo de apertura a su 31 Congreso Nacional en Mazatlán, en el que estuvieron presentes representantes del gremio de todo el país. Encabezados por el presidente del Consejo, Jesús Antonio Lazcano, el Congreso Nacional de Fondos de Aseguramientos arrancó este viernes sus actividades en el puerto, donde se estarán tratando temas sobre retos, acuerdos, balances y experiencias en el ramo del campo mexicano.

“Hoy inician unos días de trabajo, reflexión y aprendizaje compartido, en los que tendremos la oportunidad de analizar los retos actuales, compartir experiencias y construir juntos nuevas estrategias para continuar avanzando con paso firme. Por lo que agradezco profundamente a las autoridades, cuya presencia realza este evento y reafirma el valor que tiene nuestro sector para el desarrollo agropecuario nacional”, declaró Lazcano Gastélum. “Durante estos días de trabajo tendremos la oportunidad de intercambiar experiencias, analizar los retos actuales y definir estrategias que fortalezcan a nuestros fondos, reafirmando nuestra emisión de brindar seguridad y respaldo a los productores del campo mexicano”.

En el evento participaron más de 500 empresas de fondos de aseguramiento, las cuales se encargan de proteger y financiar el cultivo que se siembra no solamente en Sinaloa, sino en todo el país. Es por eso que cuando sucede alguna catástrofe o incidente, los fondos al final quedan seguros. “Nosotros somos las instituciones que aseguramos el cultivo que se siembra en todo el país. Somos los que protegemos y le damos certeza al financiamiento a nivel nacional. Y eso también da certeza a los productores para llevar a cabo su actividad de alguna manera; entonces, nosotros respaldamos el patrimonio de los productores”.

Por su parte, Ramón Gallegos Araiza, Subsecretario de Agricultura de Sinaloa, calificó la labor del sector agropecuario como una de las más nobles y trabajadores; aunque también como una de las más venerables, por lo que ahí es cuando entra de manera oportuna todo el tema de los fondos de aseguramiento, una situación que destaca fervientemente. Fue el propio Gallegos Araiza quien se encargó de hacer la declaratoria inaugural del Congreso de ANFA en punto de las 11:00 horas. Otros invitados al evento fueron Alejandro Higuera, Subsecretario de Turismo; el diputado local, Ambrosio Chávez; Alí Zamudio, titular de Sedectur; y el secretario del Consejo ANFA, Mariano Ornelas, entre otros.