Recibe Mazatlán al Navigator of the Seas

Este martes Mazatlán recibió al crucero turístico Navigator Of The Seas, el cual trae a bordo a más de 5 mil visitantes.

La embarcación llegó procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El crucero trae a bordo 3 mil 897 pasajeros y mil 263 tripulantes de diversas nacionalidades en busca de una experiencia única en el destino mazatleco.

Desde muy temprano se encuentran recorriendo a pie por las principales calles del Centro de Mazatlán, del casco histórico, por la Plazuela Machado, la Catedral y el Mercado Pino Suárez.

Y en autobuses turísticos son llevados a los tradicionales paseos por el malecón, la Zona Dorada, hacia el Faro, los miradores naturales, a observar el clavadista y sin faltar el recorrido al Gran Acuario de Mazatlán.

También hay grupos que van a la Zona Dorada para comer y disfrutar en un restaurante con música en vivo o bien comprar joyería y ropa típica de la ciudad.

La llegada de cruceristas a la ciudad viene muy bien ante la baja de turismo nacional que se registra en esta época del año, así que son bienvenidos por los prestadores de servicios y la ciudadanía en general porque representan efectivo circulante en la economía local, señaló el transportista Mario Flores.

El crucero Navigator Of The Seas forma parte del itinerario de arribos del mes de junio, que provienen de la travesía de navíos recorriendo el Pacífico mexicano y los puertos como Mazatlán, Cabos y Puerto Vallarta, Jalisco.

El crucero regresará al puerto de Los Ángeles, California, este mismo día.