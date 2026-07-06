$!Recibe Mazatlán al primer crucero turístico de julio

Este lunes Mazatlán recibió al primero de los cruceros turísticos que están programados durante el mes de julio. La semana arranca con la llegada del Navigator of the Seas con más de 3 mil 800 turistas.

La visita del crucero se estima que generará una derrama económica de 6 millones de pesos en las 9 horas que pasean por la ciudad, según las previsiones que hace Secretaria de Turismo estatal. La comunidad de prestadores de servicios turísticos de Mazatlán recibió la primera visita de los seis que están programados para este mes. La llegada de embarcaciones turísticas a la ciudad en temporada baja de cruceros refleja que las navieras internacionales ven a Mazatlán como de los destinos favoritos en el Pacífico mexicano al igual que a Cabo San Lucas y Puerto Vallarta.