$!Recibe Mazatlán al Serenade of the Seas, el séptimo crucero de la semana y el 124 en lo que va del año

MAZATLÁN._ Con el arribo del crucero Serenade of the Seas este jueves, Mazatlán contabilizó la visita de su séptima embarcación turística en lo que va de la semana, consolidando su dinamismo como uno de los principales destinos navieros del Pacífico mexicano.

La embarcación llegó al puerto con un total de 2 mil 116 pasajeros y 846 tripulantes a bordo.

Con este registro, el periodo comprendido del 9 al 12 de noviembre cierra con una afluencia acumulada de 23 mil visitantes internacionales y una derrama económica estimada en 37 millones de dólares.