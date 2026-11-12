$!Recibe Mazatlán al Serenade of the Seas, el séptimo crucero de la semana y el 124 en lo que va del año

MAZATLÁN._ Con el arribo del crucero Serenade of the Seas este jueves, Mazatlán contabilizó la visita de su séptima embarcación turística en lo que va de la semana, consolidando su dinamismo como uno de los principales destinos navieros del Pacífico mexicano.
La embarcación llegó al puerto con un total de 2 mil 116 pasajeros y 846 tripulantes a bordo.
Con este registro, el periodo comprendido del 9 al 12 de noviembre cierra con una afluencia acumulada de 23 mil visitantes internacionales y una derrama económica estimada en 37 millones de dólares.
A través de un comunicado, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, subrayó que el constante flujo de cruceros se traduce directamente en bienestar para las familias sinaloenses y fortalece la economía local, generando beneficios directos para sectores clave como el comercio, el transporte y los prestadores de servicios turísticos.
De acuerdo con la programación portuaria, la actividad continuará la próxima semana con la llegada de nuevas embarcaciones los días 17 y 18 de noviembre, para cerrar el mes con una intensa jornada de arribos previstos para los días 23, 24, 25 y 26.
En el balance anual a la fecha, Mazatlán ha recibido un total de 124 cruceros, lo que representa la llegada de más de 447 mil cruceristas y una derrama económica acumulada estimada en 715 millones de pesos.