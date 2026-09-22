$!Recibe Mazatlán casi 6 mil pasajeros en dos cruceros y este miércoles llegaría el Island Princess

Una derrama económica estimada de 8.5 millones de pesos es el que dejaría en Mazatlán la llegada de los cruceros Navigator Of The Seas y Brillant Lady, que arribaron al puerto este martes con 5 mil 971 pasajeros y 2 mil 429 tripulantes en conjunto. Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó que este doble arribo representa una oportunidad de actividad económica importante para comercios y prestadores de servicios del puerto. “El día de hoy tenemos doble arribo, tenemos el Navigator of the Seas y también otro crucero, por lo que tenemos la oportunidad de recibir alrededor de seis mil cruceristas para Mazatlán”, comentó.

“Con estos dos cruceros que llegan el día de hoy tendremos alrededor de 8.5 millones de pesos en derrama económica”, agregó. Ambas embarcaciones llegaron procedentes de Los Cabos, siendo el el Navigator Of The Seas el cual atracó a las 7:30 horas con 3 mil 484 pasajeros y mil 254 tripulantes, mientras que el Brillant Lady ingresó a las 8:45 horas con 2 mil 487 pasajeros y mil 175 integrantes de su tripulación.

Palacios Domínguez señaló que se cuenta con los protocolos del Código Azul para que los visitantes recorran el destino con tranquilidad, con la expectativa de que posteriormente regresen para una estancia más prolongada. “Contamos con los protocolos del Código Azul para que todos estos turistas puedan disfrutar de Mazatlán con tranquilidad, que se lleven una bonita experiencia y que puedan regresar próximamente para quedarse en una estancia más duradera”, declaró.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa informó que, con estas dos embarcaciones, Mazatlán acumula seis cruceros y 21 mil 696 pasajeros durante septiembre, con una derrama económica superior a los 34 millones de pesos. En lo que va de 2026, el puerto registra la llegada de 95 cruceros y 353 mil 485 visitantes, que han generado una derrama estimada de 565 millones de pesos, según las cifras de la dependencia estatal.



Un arribo extraordinario del Island Princess A la actividad de este martes se sumará el arribo extraordinario del Island Princess, previsto para mañana miércoles 23 de septiembre, luego de un cambio de itinerario por las condiciones climatológicas asociadas al huracán Polo. Palacios Domínguez explicó que esta embarcación tenía contemplado visitar Puerto Vallarta, pero modificó su recorrido para de esta forma, incluir a Mazatlán como uno de sus destinos.

“El día de mañana vamos a tener un crucero que originalmente iba a Vallarta, pero por las condiciones climatológicas del huracán Polo va a venir a Mazatlán”, dijo. La Alcaldesa detalló que el Island Princess llegará mañana con alrededor de 2 mil pasajeros, pese a que Mazatlán no formaba parte de su itinerario original, y estimó que esta visita extraordinaria generará una derrama económica de tres millones de pesos.

“Se trata del Island Princess, un crucero de 2 mil pasajeros que llega el día de mañana. Mazatlán no estaba considerado en el itinerario y va a venir para acá, y eso nos trae una derrama de tres millones de pesos”, manifestó. De esta forma, con el arribo previsto del Island Princess, Mazatlán sumaría cerca de ocho mil pasajeros de cruceros entre ambas jornadas, con una derrama económica estimada de 11.5 millones de pesos, de acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades.