$!Recibe Mazatlán dos cruceros turísticos con más de 9 mil visitantes

Este lunes Mazatlán recibió a los cruceros turísticos Celebrity Summit y Navigator of the Seas, los cuales traen consigo a más de 9 mil cruceristas. Con la llegada de las embarcaciones, prestadores de servicios turísticos estiman se genere gran actividad entre los segmentos que atienden en la ciudad.

Entre las novedades que encontrarán los visitantes, será la decoración con un balón gigante alusivo a la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Centro Histórico de Mazatlán. El primer crucero en llegar al puerto fue el Celebrity Summit, cubre la ruta por la Riviera Mexicana, procedente de Puerto Vallarta y con destino posterior a Los Ángeles Este barco trae consigo 3 mil 93 pasajeros y 967 tripulantes.