$!Recibe Mazatlán dos cruceros turísticos para cerrar noviembre

Mazatlán cierra con último arribo masivo de cruceristas del mes de noviembre.
Este jueves llegaron desde las 7:30 y 8:00 horas la dupla de buques Navigator of the Seas y Norwegian Bliss.
De enero a la fecha, este destino sinaloense ha recibido 97 embarcaciones turísticas con más de 400 mil pasajeros a bordo y una derrama superior de casi 500 millones de pesos.
Mientras tanto, los diversos prestadores de servicios turísticos y de negocios ya están listos para el cierre de mes con la llegada simultánea de los dos cruceros: Norwegian Bliss y el Navigator Of The Seas que traen a bordo más de 6 mil pasajeros en un solo día.
Durante noviembre del 2024, el puerto recibió 17 navíos con un total de 66 mil 233 pasajeros y 23 mil 459 tripulantes.
En el 2024 al mes de diciembre, Mazatlán registró el arribo de 104 cruceros con 408 mil 066 cruceristas y 138 mil 795 tripulantes, lo que generó una derrama económica superior a 519 millones de pesos.