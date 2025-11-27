$!Recibe Mazatlán dos cruceros turísticos para cerrar noviembre

Este jueves llegaron desde las 7:30 y 8:00 horas la dupla de buques Navigator of the Seas y Norwegian Bliss.

De enero a la fecha, este destino sinaloense ha recibido 97 embarcaciones turísticas con más de 400 mil pasajeros a bordo y una derrama superior de casi 500 millones de pesos.

Mientras tanto, los diversos prestadores de servicios turísticos y de negocios ya están listos para el cierre de mes con la llegada simultánea de los dos cruceros: Norwegian Bliss y el Navigator Of The Seas que traen a bordo más de 6 mil pasajeros en un solo día.